La construction du réacteur expérimental de fusion nucléaire ITER a franchi une «étape majeure» avec la finalisation du dernier module de ce qui doit constituer l'aimant «le plus puissant du monde», a annoncé la collaboration internationale mercredi.

La machine Tokamak ITER photographiée à Saint-Paul-Lez-Durance, en France, le jeudi 9 septembre 2021. Les scientifiques du réacteur thermonucléaire expérimental international situé dans le sud de la France ont pris livraison de la première partie d'un aimant gigantesque si puissant que son fabricant américain affirme qu'il est capable de soulever un porte-avions. (AP Photo/Daniel Cole) KEYSTONE

Promesse d'une énergie propre, sûre, peu coûteuse et quasi-inépuisable, ITER vise à maîtriser la production d'énergie à partir de la fusion de noyaux d'atomes dérivés de l'hydrogène, comme ce qui se produit au coeur des étoiles.

Le directeur-général d'ITER Pietro Barabaschi a salué dans un communiqué le «cadre de coopération internationale» qui a soutenu le projet «malgré l'évolution des contextes politiques».

Le programme est le fruit d'une collaboration entre l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde.

Provoquer la fusion nucléaire nécessite des températures d'environ 150 millions de degrés Celsius et de gigantesques champs magnétiques afin de créer et confiner du plasma, un gaz chaud électriquement chargé.

Le système magnétique au coeur du réacteur est composé de plusieurs ensembles de bobines électromagnétiques. Le dernier élément de ce système très complexe, un des six modules composant le «solénoïde central», vient d'être achevé aux États-Unis. «L'ensemble de l'aimant ITER est désormais fabriqué», s'est félicité auprès de l'AFP Alain Bécoulet, directeur scientifique du projet.

Soulever un porte-avion

Une fois totalement assemblé à Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-du-Rhône), le solénoïde central, avec un poids de 1000 tonnes et une hauteur de 18 mètres, sera l'aimant supraconducteur «le plus puissant du monde», selon ITER. Il pourra produire un champ magnétique de 13 teslas, 280'000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Ce qui le rendrait capable de «soulever un porte-avions» hors de l'eau.

La construction du tokamak – le réacteur -nécessitera encore plusieurs années de travaux. Depuis son lancement officiel en 2006, ITER a subi d'importants retards et un surcoût d'environ 5 milliards d'euros a annoncé la collaboration l'été dernier.

La première étape scientifique cruciale, la production du premier plasma, initialement prévue cette année, a été reportée à au moins 2033. L'arrivée au stade d'énergie magnétique complète, c'est-à-dire l'obtention stable de la pleine puissance nécessaire au fonctionnement futur du réacteur, est attendue en 2036.