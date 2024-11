(ETX Daily Up) – En plus de divertir, les jeux vidéo pourraient bien aussi guérir. D'après une étude suédoise, jouer au jeu populaire Tetris aiderait à atténuer les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Les bienfaits apportés par une séance de jeu persisteraient jusqu'à six mois après le traitement.

Selon les chercheurs, les images de Tetris pourraient occuper le cerveau de manière à réduire la fréquence des souvenirs traumatisants. agrobacter / Getty images

Relax

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs de l'université d'Uppsala en Suède, ont travaillé avec des professionnels de santé qui ont travaillé avec des patients atteints de Covod-19 pendant la pandémie et qui ont été exposés à des traumatismes liés au travail. Menée entre septembre 2020 et avril 2022, l'étude a été publiée dans la revue BMC Medicine.

Au total, 164 personnes ont participé à cette recherche qui avait pour but de réduire, voire d'éliminer, les flashbacks, ces souvenirs désagréables qui peuvent surgir à n'importe quel moment à la suite d'un événement traumatisant sous la forme d'images mentales. Tous ont rapporté avoir vécu des traumatismes liés à leur travail et souffraient d'au moins deux souvenirs intrusifs de ces événements par semaine. Les participants ont été divisés en deux groupes: l'un a reçu une intervention basée sur Tetris, tandis que l'autre, le groupe de contrôle, a écouté un podcast de philosophie.

Les résultats ont révélé un contraste marquant entre les deux groupes: les professionnels de santé ayant joué à Tetris ont constaté une diminution importante des souvenirs intrusifs. Au début de l'étude, les participants subissaient en moyenne quinze flashbacks par semaine. Après cinq semaines de traitement, ces épisodes sont passés à cinq pour le groupe de contrôle et à un seul pour celui qui jouait à Tetris. Après un contrôle effectué six mois après le traitement, le groupe de joueurs comptait deux fois moins de problèmes que celui assigné à écouter des podcasts.

Selon les chercheurs, en occupant le cerveau avec des images, Tetris pourrait réduire la fréquence et la vivacité des souvenirs traumatisants. «Le traitement repose sur ce que l'on appelle la rotation mentale, qui est au cœur du jeu Tetris. Lorsque vous regardez un objet sous un certain angle, vous pouvez imaginer à quoi il ressemblerait s'il était tourné dans une autre position et s'il pouvait être vu sous un angle différent», expliquent les chercheurs dans un communiqué.

«Nous avons été surpris de constater que la méthode de traitement était si efficace et que l'amélioration des symptômes durait six mois. Je suis conscient qu'il peut sembler improbable qu'une intervention aussi courte, qui comprend des jeux vidéo mais pas de discussion approfondie sur le traumatisme avec un thérapeute, puisse être utile. Mais l'étude fournit des preuves scientifiquement contrôlées qu'une seule séance de traitement numérique guidé peut réduire le nombre de souvenirs intrusifs et que les participants peuvent l'utiliser en toute sécurité», explique Emily Holmes, professeur à l'université d'Uppsala, qui a dirigé l'étude.

«Ma vision est qu'un jour nous serons en mesure de fournir un outil aux personnes telles que les professionnels de la santé après des événements traumatisants pour aider à prévenir et à traiter les symptômes précoces du SSPT, une sorte de 'vaccin cognitif', de la même manière que nous vaccinons actuellement contre certaines maladies physiques infectieuses», conclut-elle.

