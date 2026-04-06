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«Tout simplement incroyable» Jour J pour les astronautes d'Artémis, qui volent autour de la Lune

ATS

6.4.2026 - 09:28

Ce sera l'apogée de leur mission: les quatre astronautes d'Artémis 2 seront lundi les premiers humains à voler autour de la Lune depuis 1972, un survol accompli de surcroît pour la première fois de l'Histoire par une femme et par un astronaute noir.

Sur cette image fournie par la NASA, l’astronaute et spécialiste de mission Christina Koch regarde par l’une des fenêtres principales du module Orion, contemplant la Terre.
Sur cette image fournie par la NASA, l’astronaute et spécialiste de mission Christina Koch regarde par l’une des fenêtres principales du module Orion, contemplant la Terre.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 09:28

06.04.2026, 09:43

Plus de quatre jours après leur départ de Floride, les trois astronautes de la Nasa, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman, et leur collègue canadien Jeremy Hansen arriveront à proximité de l'astre.

A 04h42 GMT (6h42 heure suisse) lundi, ils ont amorcé la dernière ligne droite en entrant dans la «sphère d'influence» de la Lune, où l'attraction gravitationnelle de l'astre prend le dessus sur celle de la Terre.

Ils ne se poseront pas sur la Lune mais cela n'en demeurera pas moins historique car toutes les missions Apollo (1968-1972) avaient emmené exclusivement des hommes blancs américains, en général ex-militaires.

Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, aucun Russe ni Chinois ne s'est aventuré au-delà de 400 km de la Terre, la distance des stations en orbite terrestre. Seules des sondes sont revenues observer la Lune.

Pendant sept heures, à partir de 18H45 GMT, la Lune sera plein cadre dans le hublot du vaisseau Orion.

La Lune leur apparaîtra aussi grande qu'"un ballon de basket tenu à bout de bras», décrit à l'AFP Noah Petro, responsable du laboratoire de géologie planétaire de la Nasa.

«Tout simplement spectaculaire». Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune

«Tout simplement spectaculaire»Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune

«Chair de poule»

Les quatre membres de l'équipage se sont préparés pendant plus de deux ans en s'entraînant à reconnaître des formations géologiques et à les décrire avec précision aux scientifiques ici-bas, en particulier les teintes brunes ou beiges du sol.

Leurs descriptions orales ainsi que leurs notes et photographies – trois appareils photo Nikon ont été embarqués – devraient permettre d'en apprendre plus sur la géologie et l'histoire de notre satellite naturel.

Mais aussi de nous passionner, espère la Nasa, qui retransmettra l'événement en direct sur plusieurs plateformes comme Netflix et YouTube, à l'exception de 40 minutes au cours desquelles les communications seront coupées, bloquées par la Lune.

«Entendre cet équipage décrire la surface lunaire va vous donner la chair de poule», a promis ce week-end Kelsey Young, responsable scientifique de la mission lors d'une conférence de presse.

Si les astronautes du programme Apollo l'ont fait avant eux, il y a plus de 50 ans, la plupart d'entre nous «n'étions pas nés, donc ce sera vraiment une première pour nous», pointe Derek Buzasi, professeur d'astronomie et d'astrophysique à l'université de Chicago auprès de l'AFP.

Les astronautes d'Artémis dépasseront en outre le record d'Apollo 13 en devenant les êtres humains à s'être le plus éloignés de la planète bleue, en s'aventurant à plus de 406'000 km.

«C’était comme prévoir un voyage en camping». Toilettes en panne, quiche et couscous : la vie presque normale des astronautes d’Artémis 2

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Lever et coucher de Terre

Ils voleront derrière la Lune et découvriront sa face cachée, celle qui n'est jamais visible depuis la Terre.

Ils verront probablement «des régions de cette face cachée qu'aucun des astronautes du programme Apollo n'avait pu observer», explique à l'AFP Jacob Bleacher, chef de l'exploration scientifique à la Nasa, extrêmement enthousiaste à cette idée.

L'équipage a déjà entrevu le bassin d'Orientale, un gigantesque cratère surnommé le «Grand Canyon de la Lune» qui n'avait jusqu'ici été vu dans son entièreté que par des sondes.

«C'est exactement comme à l'entraînement, mais en trois dimensions et c'est tout simplement incroyable», s'est exclamé Jeremy Hansen.

Leur survol lunaire leur permettra aussi d'assister à une éclipse solaire – le Soleil disparaissant derrière la Lune – et à un lever et un coucher de Terre derrière la Lune.

De quoi rappeler la célèbre photographie «lever de Terre» qui avait bouleversé notre vision du monde en 1968 lors de la mission Apollo 8.

«Au milieu de tout ce vide» que représente l'univers, notre planète constitue «une oasis, ce magnifique endroit où nous pouvons vivre ensemble», a rappelé ce week-end le pilote de la mission, Victor Glover, dans un message pour Pâques.

Si cette mission et la suivante l'an prochain se déroulent bien, la Nasa prévoit de faire alunir des astronautes en 2028.

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