Jura Des harpes et des muselières pour piéger les frelons asiatiques

ATS

12.8.2025 - 11:59

Des scientifiques ont muni plusieurs ruches à Cornol (JU) de harpes électriques et de muselières, servant respectivement à électrocuter et à freiner les frelons asiatiques. Ils veulent tester l'efficacité de ces systèmes. En première suisse.

Les dispositifs doivent prouver leur efficacité pour protéger les abeilles contre les frelons asiatiques (photo prétexte).
Les dispositifs doivent prouver leur efficacité pour protéger les abeilles contre les frelons asiatiques (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:59

12.08.2025, 12:01

Neuf ruches situées sur les hauteurs de Cornol, en Ajoie, font partie du projet mené par la Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI), en partenariat avec la Fondation rurale interjurassienne (FRI), indique mardi Le Quotidien Jurassien.

Trois d'entre elles ont été munies de harpes électriques avec des fils électrifiés, en alternance positifs et négatifs. Les frelons asiatiques qui veulent les franchir touchent deux fils et sont ainsi électrocutés, tandis que les abeilles, qui n'en touchent qu'un seul, sont sauves.

Trois autres ruches ont été munies de muselières. «Ce sont des grillages que nous mettons devant l'entrée des ruches, où les frelons asiatiques chassent volontiers. Avec ces dispositifs, ils ne peuvent pas s'en approcher. Les abeilles ne sont donc pas paralysées par leur présence et peuvent continuer de chasser.»

Enfin, aucun dispositif n'a été installé sur trois autres ruches. Des analyses seront réalisées entre les ruches qui ont bénéficié de harpes, de muselières et celles qui n'ont bénéficié d'aucun de ces deux systèmes.

«Dans le cadre d'un projet scientifique, nous souhaitons mesurer l'effet de ces différents dispositifs sur la santé des abeilles, mais aussi voir l'impact qu'ils ont sur les espèces indigènes», explique l'initiateur du projet Lukas Seehausen, chercheur scientifique au CABI, contacté par Keystone-ATS. Des tests similaires à celui de Cornol sont effectués dès cette semaine dans neuf ruchers jurassiens.

Première en Suisse

«Le but est d'avoir de vraies données quantitatives et qualitatives, montrant si l'une ou l'autre mesure fait sens, afin de pouvoir formuler des recommandations», poursuit le scientifique. C'est la première fois que des essais de ce genre sont menés en Suisse. Mais il est possible que des privés se soient déjà procurés de tels appareils pour protéger leurs ruches, souligne Lukas Seehausen.

De tels tests ont en revanche eu lieu par le passé en France et en Espagne, où des centaines de frelons asiatiques ont pu être tués par jour grâce aux harpes. Lukas Seehausen ne pense pas forcément qu'il en sera de même dans le Jura, la densité étant moins importante.

«C'est l'un des points que l'on va quantifier», reprend le chercheur, qui a tenu à impliquer «le plus de monde possible» au projet. Différents organismes sont parties prenantes, tout comme des étudiants et des apiculteurs.

