Un ressortissant chinois a été condamné mercredi à un an de prison et à une amende par un tribunal de Nairobi pour avoir tenté d'exporter clandestinement des milliers de fourmis du Kenya, un trafic lucratif mis en lumière l'année dernière.

Des reines vivantes de fourmis de jardin sont présentées au tribunal alors que Zhang Kequn, un ressortissant chinois, et Charles Mwangi, un citoyen kenyan, sont poursuivis pour les avoir introduites clandestinement via l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, au Kenya, mardi 17 mars 2026. (Photo AP/Andrew Kasuku) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces insectes sont principalement destinés à la Chine, l'Amérique et l'Europe où les reines peuvent être vendues pour plusieurs centaines d'euros et sont gardées avec leurs colonies comme animaux de compagnie.

Zhang Kequn, qui avait échappé à une arrestation l'année dernière, est lié à une des deux premières affaires du genre qui avaient défrayé la chronique en 2025. L'agence de conservation kényane (KWS) avait accusé quatre individus – dont deux adolescents belges arrêtés en possession de près de 5000 fourmis – de «biopiraterie».

Zhang Kequn a finalement été arrêté le 10 mars. Plus de 2200 fourmis – dont 1948 de l'espèce «Messor cephalotes» – avaient été retrouvées dans ses bagages à l'aéroport international de Nairobi juste avant qu'elles ne soient expédiées en Chine.

La plupart se trouvaient dans des tubes à essais, dont une partie contenait du coton imbibé d'une solution sucrée.

M. Kequn a d'abord été poursuivi pour commerce d'espèces sauvages vivantes sans permis et pour «complot en vue de commettre un crime». Cette dernière charge avait finalement été abandonnée et il avait plaidé coupable.

Mais il n'a pas été «honnête» et n'a pas montré de remords lors de la procédure, a estimé la juge présidente du tribunal de l'aéroport international de Nairobi, Irene Gichobi.

Moins d'un euro pour plus de mille fourmis

En conséquence et «compte tenu du degré d'implication», il est «condamné à une amende d'un million de shillings kényans (environ 7700 dollars). A défaut de paiement, il purgera une peine de douze mois d'emprisonnement», a-t-elle déclaré.

Il a également été condamné à «une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'un délai de quatorze jours pour faire appel», a-t-elle ajouté.

La magistrate a en outre souligné la «recrudescence des cas de trafic de fourmis», «de leurs effets écologiques néfastes et de l'ampleur des prélèvements» et estimé qu'une «peine dissuasive et sévère s'avère nécessaire».

La sentence des quatre personnes arrêtées l'année dernière avait été moins sévère, une amende d'environ 7700 dollars ou une peine d'un an de prison.

L'affaire d'un Kényan – arrêté le 13 mars et accusé d'avoir fourni les fourmis à trois des quatre condamnés de 2025 et à M. Kequn – est toujours en cours. Selon le parquet, il aurait vendu 1300 fourmis à M. Kequn pour 100 shillings kényans l'unité (moins d'un euro). Il a plaidé non coupable.