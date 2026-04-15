  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kenya Il écope d'un an de prison pour trafic... de fourmis

ATS

15.4.2026 - 15:12

Un ressortissant chinois a été condamné mercredi à un an de prison et à une amende par un tribunal de Nairobi pour avoir tenté d'exporter clandestinement des milliers de fourmis du Kenya, un trafic lucratif mis en lumière l'année dernière.

Des reines vivantes de fourmis de jardin sont présentées au tribunal alors que Zhang Kequn, un ressortissant chinois, et Charles Mwangi, un citoyen kenyan, sont poursuivis pour les avoir introduites clandestinement via l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, au Kenya, mardi 17 mars 2026. (Photo AP/Andrew Kasuku)
Des reines vivantes de fourmis de jardin sont présentées au tribunal alors que Zhang Kequn, un ressortissant chinois, et Charles Mwangi, un citoyen kenyan, sont poursuivis pour les avoir introduites clandestinement via l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, au Kenya, mardi 17 mars 2026. (Photo AP/Andrew Kasuku)
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 15:12

Ces insectes sont principalement destinés à la Chine, l'Amérique et l'Europe où les reines peuvent être vendues pour plusieurs centaines d'euros et sont gardées avec leurs colonies comme animaux de compagnie.

Zhang Kequn, qui avait échappé à une arrestation l'année dernière, est lié à une des deux premières affaires du genre qui avaient défrayé la chronique en 2025. L'agence de conservation kényane (KWS) avait accusé quatre individus – dont deux adolescents belges arrêtés en possession de près de 5000 fourmis – de «biopiraterie».

Zhang Kequn a finalement été arrêté le 10 mars. Plus de 2200 fourmis – dont 1948 de l'espèce «Messor cephalotes» – avaient été retrouvées dans ses bagages à l'aéroport international de Nairobi juste avant qu'elles ne soient expédiées en Chine.

La plupart se trouvaient dans des tubes à essais, dont une partie contenait du coton imbibé d'une solution sucrée.

M. Kequn a d'abord été poursuivi pour commerce d'espèces sauvages vivantes sans permis et pour «complot en vue de commettre un crime». Cette dernière charge avait finalement été abandonnée et il avait plaidé coupable.

Mais il n'a pas été «honnête» et n'a pas montré de remords lors de la procédure, a estimé la juge présidente du tribunal de l'aéroport international de Nairobi, Irene Gichobi.

Moins d'un euro pour plus de mille fourmis

En conséquence et «compte tenu du degré d'implication», il est «condamné à une amende d'un million de shillings kényans (environ 7700 dollars). A défaut de paiement, il purgera une peine de douze mois d'emprisonnement», a-t-elle déclaré.

Il a également été condamné à «une peine de douze mois d'emprisonnement, assortie d'un délai de quatorze jours pour faire appel», a-t-elle ajouté.

La magistrate a en outre souligné la «recrudescence des cas de trafic de fourmis», «de leurs effets écologiques néfastes et de l'ampleur des prélèvements» et estimé qu'une «peine dissuasive et sévère s'avère nécessaire».

La sentence des quatre personnes arrêtées l'année dernière avait été moins sévère, une amende d'environ 7700 dollars ou une peine d'un an de prison.

L'affaire d'un Kényan – arrêté le 13 mars et accusé d'avoir fourni les fourmis à trois des quatre condamnés de 2025 et à M. Kequn – est toujours en cours. Selon le parquet, il aurait vendu 1300 fourmis à M. Kequn pour 100 shillings kényans l'unité (moins d'un euro). Il a plaidé non coupable.

Les plus lus

Invasion de tiques: «Toute la Suisse est désormais une zone à risques»
Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
«Il me caresse, il passe sous ma robe» - L’étau se resserre sur Patrick Bruel
Depuis son retour à la Maison Blanche, Trump fait exploser sa fortune
La Russie prête à voler au secours de la Chine
Un senior décède après une dispute au sujet d’un chien