Réchauffement climatique L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

ATS

16.12.2025 - 18:24

L'année écoulée a été la plus chaude jamais enregistrée en Arctique, selon un rapport américain de référence. Ce document dresse un tableau alarmant de cette région du monde, particulièrement soumise au réchauffement climatique.

L'Arctique, qui englobe le pôle Nord, est touché par un phénomène appelé "amplification", qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes (archives).
L'Arctique, qui englobe le pôle Nord, est touché par un phénomène appelé "amplification", qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 18:24

16.12.2025, 18:30

Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de 1,60 °C à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020, selon le rapport annuel sur l'Arctique qui s'appuie sur des données remontant à 1900.

Climat. 2025 en route pour devenir la 2e année la plus chaude de l’histoire

Climat2025 en route pour devenir la 2e année la plus chaude de l’histoire

Tom Ballinger, co-auteur de l'étude, de l'Université d'Alaska estime qu'il est «alarmant» de voir un tel réchauffement sur une période aussi courte, qualifiant la tendance d'"apparemment sans précédent à l'époque récente et peut-être depuis des milliers d'années».

L'année analysée par la NOAA comprend l'automne le plus chaud, le deuxième hiver le plus chaud et le troisième été le plus chaud en Arctique depuis 1900.

