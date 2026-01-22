Il est admis que la chimiothérapie cause généralement des dommages à la muqueuse intestinale. Mais cette altération a aussi pour conséquence de forcer le microbiote à s'adapter, ce qui a pour effet, au final, de renforcer le système immunitaire du malade.

Image d'illustration du microbiote intestinal. IMAGO/Depositphotos

Ce mécanisme a été mis à jour à l'Université de Lausanne (Unil). «Nous avons été surpris de voir comment un effet secondaire souvent considéré comme un dommage collatéral de la chimiothérapie peut déclencher une réponse systémique aussi structurée», note Ludivine Bersier, première autrice de l'étude.

Les dégâts causés par la chimiothérapie à la muqueuse intestinale modifient, en fait, la disponibilité des nutriments pour les bactéries intestinales. Le microbiote se transforme et on observe une augmentation de la production d'acide indole-3-propionique (IPA). Cet acide se déplace alors de l'intestin à la moelle osseuse.

Une fois dans la moelle osseuse, l'IPA la myélopoïèse, le processus de fabrication des cellules du sang. Ceci entraîne une réduction de la production de monocytes immunosuppresseurs qui facilite la croissance métastasique. Une cascade d'événements qui rend finalement le corps du malade plus résistant.

Constats cliniques

La reconfiguration immunitaire améliore notamment l'activité des lymphocytes T. Une action qui a pour effet d'entraver le développement des métastases. Il a notamment été constaté chez des patients atteints d'un cancer colorectal des taux plus élevés d'IPA après une chimiothérapie et une réduction des taux de monocytes.

En découvrant un axe fonctionnel reliant l'intestin, la moelle osseuse et les sites métastatiques, nous mettons en évidence des mécanismes qui pourraient être exploités pour limiter durablement la progression métastatique,» relève la professeure Tatiana Petrova, qui a supervisé l'étude.