Le président Vladimir Poutine a assuré vendredi que «l'ensemble» de la Russie soutenait l'offensive en Ukraine qu'il a lancée en 2022. Il s'exprimait à l'occasion de la parade militaire sur la place Rouge pour les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Le président chinois Xi Jinping est assis au côté de Vladimir Poutine dans la tribune. ATS

Keystone-SDA ATS

«L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale» en Ukraine, a déclaré M. Poutine à la tribune. Il a assuré que la Russie «a été et sera une barrière indestructible contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme».

Le président russe et une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le Chinois Xi Jinping et le Brésilien Lula, assistent à la parade militaire sur la place Rouge.

Malgré la politique d'isolement prônée par les Occidentaux, le Premier ministre slovaque Robert Fico – défiant les injonctions de l'Union européenne – et le chef de l'État serbe Aleksandar Vucic étaient également sur place, de même que le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, recherché par la justice bosnienne.

Devant eux ont défilé quelque 11'000 soldats, dont 1500 militaires ayant combattu en Ukraine, selon l'agence étatique TASS. Les rues de la capitale russe sont pavoisées aux couleurs nationales et l'immense majorité des commerces et des restaurants ont placardé des affiches appelant à «se souvenir» de la victoire de 1945 et à se montrer «fiers».

Depuis mardi, l'Ukraine a multiplié les frappes de drones en Russie, visant notamment la capitale et provoquant le retard ou l'annulation de centaines de vols. La situation était toutefois calme vendredi matin à Moscou, sous un ciel bleu faiblement nuageux.

Le Kremlin avait dit prendre «toutes les mesures nécessaires» pour assurer la sécurité des célébrations, y compris en limitant l'accès à internet pour contrecarrer les drones.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué la parade militaire sur la place Rouge et dit considérer toute participation étrangère comme «un soutien à l'État agresseur» russe.

Hormis la vingtaine de dirigeants présents à Moscou, des soldats de 13 pays prennent part au défilé, dont ceux de la Chine, du Vietnam, de la Birmanie et de l'Egypte. Le 9 mai est la principale grand-messe patriotique en Russie et dans d'autres ex-républiques soviétiques.