L'Agence spatiale européenne (ESA) a établi avec succès une liaison optique laser avec une expérience menée à bord de la sonde Psyché de la NASA. Cette dernière se trouve actuellement à 265 millions de kilomètres de la Terre.

Un illustration de 2022 représentant la sonde spatiale «Psyché» de la NASA. IMAGO/Kolvenbach

Keystone-SDA ATS

Le 7 juillet, un puissant faisceau laser a été dirigé vers la sonde spatiale de la NASA depuis l'observatoire de Kryonéri, près d'Athènes. Le faisceau ne contenait pas de données, mais il était orienté avec une telle précision que l'expérience à bord de Psyché a pu le capter et envoyer un signal de retour vers la Terre.

Selon l'ESA, le signal de retour a été reçu par l'observatoire du Mont Chelmos, situé au sommet d'une montagne à 37 kilomètres de distance. Cela a nécessité la maîtrise de deux défis techniques majeurs, a indiqué Sinda Mejri, cheffe de projet à la station terrestre de réception optique de l'ESA, citée lundi dans un communiqué.

Il s'agissait d'une part de développer un laser suffisamment puissant pour atteindre avec précision un vaisseau spatial très éloigné, et d'autre part de construire un récepteur suffisamment sensible pour détecter un signal de retour très faible – parfois quelques photons seulement – après un voyage de plusieurs centaines de millions de kilomètres.

La participation de l'ESA à l'expérience «Deep Space Optical Communications» a été rendue possible par un consortium d'entreprises européennes, dont la société suisse GA Synopta à Eggersriet (SG).

La sonde Psyché est en route vers l'astéroïde du même nom, situé à 3,6 milliards de kilomètres de la Terre dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle devrait l'atteindre en 2029.

Un taux de transmission plus élevé

En décembre 2023, la NASA avait déjà testé un système de communication laser ultramoderne: une vidéo de 15 secondes du chat d'un collaborateur de l'agence spatiale américaine avait été envoyée par laser de la sonde spatiale vers la Terre. La sonde n'était toutefois à ce moment-là qu'à 31 millions de kilomètres de la Terre.

Les missions spatiales utilisent traditionnellement la communication radio pour envoyer et recevoir des données, mais la communication laser permet des débits de dix à cent fois plus élevés. La démonstration qui vient d'être faite via les stations terrestres en Grèce donne un aperçu de l'avenir de la communication dans l'espace, écrit l'ESA.

La combinaison de la communication optique avec les systèmes de radiofréquence actuels est indispensable pour transmettre la quantité toujours croissante de données des missions spatiales. L'Agence spatiale européenne prévoit d'établir quatre autres liaisons avec la sonde Psyché au cours de l'été.