Le concours Eurovision de la chanson, marqué cette année par un appel au boycott en raison de la participation d'Israël, célèbre son 70e anniversaire.

ABD0085_20260506 - VIENNE - AUTRICHE : Les nouvelles figures de cire d'ABBA lors de l'inauguration d'une sélection de légendes de l'Eurovision en cire au musée Madame Tussauds, à l'occasion du Concours Eurovision de la chanson (ESC) 2026, le mercredi 6 mai 2026, à Vienne. - PHOTO : APA/MAX SLOVENCIK KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sept décennies au cours desquelles il a apporté sa contribution à la pop culture, aux débats sociétaux et à la construction européenne, tout en reflétant de nombreux clivages politiques.

Un lieu de tensions géopolitiques

Cette année, la participation d'Israël a entraîné le retrait de plusieurs pays européens sur fond de guerre à Gaza.

En 2022, c'est l'exclusion de la Russie, après l'invasion de l'Ukraine, qui marquait les esprits.

Lors de la Guerre froide, l'absence des pays du bloc de l'Est illustrait déjà la division du continent.

En leur temps, les participations de l'Espagne franquiste et du Portugal de Salazar suscitaient des contestations.

La Grèce, elle, s'est retirée en 1975 dans un contexte de tensions liées à l'invasion de Chypre par la Turquie l'année précédente.

Lors de l'édition 2012, organisée à Bakou, c'est l'Arménie qui a fait l'impasse sur l'événement, invoquant des raisons de sécurité dans un contexte de fortes tensions avec l'Azerbaïdjan.

Avec une constante: la dénonciation de votes de voisinage ayant, aujourd'hui comme hier, plus à voir avec la diplomatie qu'avec la musique.

Une fête réunifiant l'Europe

L'élargissement progressif du concours a toutefois servi de catalyseur à l'intégration européenne, selon Paul Jordan, de l'université de Glasgow.

«L'Estonie s'en est servie pour se construire une image de pays européen et non d'ancienne République soviétique dès 2001 et 2002, suivie de l'Ukraine» qui y a affirmé son opposition à Moscou, explique-t-il.

Selon Galina Miazhevich, de l'université de Cardiff, l'Eurovision «a été un exercice important pour planter un drapeau dans l'espace européen et dire: voilà qui nous sommes».

Pari réussi d'après elle, car il n'y a plus comme auparavant «deux blocs distincts qui essayent de se parler», mais une circulation des influences avec «beaucoup de chansons bilingues».

Une tribune sociétale

Dès 1961, Jean-Claude Pascal gagne avec «Nous les amoureux», une chanson évoquant un amour interdit, plus tard interprétée comme une allusion à l'homosexualité.

Le concours devient ensuite une scène d'affirmation toujours plus explicite, notamment avec la victoire de la chanteuse transgenre Dana International pour Israël en 1998.

En 2015, la Finlande envoie Pertti Kurikan Nimipäivät, un groupe punk composé de musiciens en situation de handicap mental. En 2021, l'artiste Jeangu Macrooy, d'origine surinamaise, évoque le thème de l'esclavage, du racisme de l'héritage colonial.

La même année, la Russe Manizha défend une chanson sur les pressions subies par les femmes et l'émancipation féminine, qui suscite des controverses dans son pays.

Une usine à tubes

Mais l'Eurovision, c'est d'abord un concours de chant. Et depuis que le groupe suédois ABBA a accédé à une notoriété mondiale après sa victoire en 1974, y participer revêt une promesse de faire carrière.

La chanteuse canadienne Céline Dion s'est faite connaître en dehors de la francophonie en remportant le concours pour la Suisse en 1988. Et en 2021, le groupe italien Maneskin a vu sa carrière décoller bien au-delà de la scène européenne.

Depuis l'avènement des réseaux sociaux, il est toujours moins nécessaire de gagner pour conquérir un très vaste public. L'Arménienne Rosa Linn, 20e en 2022, a vu son titre «Snap» devenir viral sur Instagram et TikTok, s'imposant ensuite dans les classements internationaux.

L'Eurovision a aussi contribué à structurer et internationaliser l'industrie musicale de pays comme la Suède, favorisant l'émergence de filières professionnelles complètes.

Un bien commun

«Même ceux qui n'aiment pas l'Eurovision s'y intéressent suffisamment pour avoir une opinion sur le sujet», note Paul Jordan, qui parle d'une «référence culturelle partagée».

«10 points», «12 points»: l'interminable décompte à la fin du spectacle est selon lui «pour tout le monde un souvenir d'enfance: on a grandi avec cette émission et il y a une forme de nostalgie».

Les inépuisables archives de l'Eurovision suscitent des millions de vues sur YouTube, avec des performances qui se sont ancrées dans la culture populaire, pour le meilleur et pour le pire.

«Pas cool» dans les années 80 et 90, le spectacle a ensuite été jugé kitsch à l'Ouest, avec l'entrée des pays de l'Est dans les années 2000, explique M. Jordan.

Jusqu'à ce qu'en 2014, la victoire très médiatisée de la drag-queen barbue Conchita Wurst pour l'Autriche voit le «show spectaculaire» gagner le «respect», d'après l'expert.

Même si, chaque année, certaines prestations – trop vulgaires ou à l'humour trop ciblé – suscitent encore l'incompréhension, chacun peut télécharger une ou deux chansons sur les plateformes de streaming.

De la pop à l'opéra, du rock au rap, du folklore à la chanson à texte: à l'Eurovision, il y en a pour tous les goûts.