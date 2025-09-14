Le château de Chillon dévoile jeudi prochain sa nouvelle exposition temporaire, consacrée à la façon dont la célèbre forteresse a été perçue et mise en scène depuis plus d'un siècle. Plus de 400 objets, sortis exceptionnellement des dépôts du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, sont à voir jusqu'au 26 avril prochain.

Le château de Chillon dévoile sa nouvelle exposition temporaire: "Disséquer / Habiller Chillon, les collections racontent le château" (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Intitulée «Disséquer / Habiller Chillon, les collections racontent le château», l'exposition vise à confronter deux visions du patrimoine, entre «rigueur archéologique et mise en scène évocatrice», écrit la Fondation du château dans un communiqué.

Autrement dit: faut-il révéler l'architecture du château «dans sa nudité stratifiée par les siècles» ou, au contraire, «le parer d'objets et de récits pour en composer l'atmosphère?»

Ces deux approches – disséquer ou habiller – sont abordées dans la nouvelle exposition. Des approches longtemps perçues comme antagonistes, qui se sont croisées et parfois même enrichies mutuellement à travers l'histoire du château.

De salle en salle, les visiteurs pourront notamment découvrir comment les collections du château se sont constituées, comment elles ont été restaurées et étudiées.