  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Objectif lune L’Inde réussit le lancement d’un imposant satellite de télécommunications

ATS

2.11.2025 - 16:44

L'Inde a placé dimanche en orbite le plus lourd satellite de télécommunications jamais lancé depuis son sol, nouvelle étape de son ambitieux programme spatial, a annoncé son agence spatiale (ISRO).

Ce satellite a été expédié dans l'espace à partir du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, à l'image de ce lancement précédent en juillet dernier (Archives).
Ce satellite a été expédié dans l'espace à partir du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, à l'image de ce lancement précédent en juillet dernier (Archives).
ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 16:44

02.11.2025, 17:05

«L'engin (...) a été déployé avec succès sur son orbite», a annoncé le patron de l'ISRO, V. Narayanan, sous les applaudissements des scientifiques et techniciens du centre spatial de Sriharikota, dans l'est du pays.

D'une masse de 4,4 tonnes, le CMS-03, dédié aux télécommunications au-dessus de l'océan et du territoire indien, a été expédié dans l'espace grâce au lanceur LVM3-M5, dont c'était le premier vol.

New Dehli. Pollution: l'Inde expérimente l'ensemencement des nuages

New DehliPollution: l'Inde expérimente l'ensemencement des nuages

Cette fusée de deux étages, équipée de deux propulseurs auxiliaires, est une version améliorée de celle qui avait envoyé vers la surface de la Lune une sonde de conception indienne en août 2023.

Sur la Lune en 2040

Avant l'Inde, seuls la Russie, les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à expédier et faire atterrir un engin sur le sol lunaire. Le pays le plus peuplé de la planète affiche de grandes ambitions en matière de conquête spatiale.

«C'est un grand jour». La mégafusée Starship s’envole, Elon Musk retrouve le sourire

«C'est un grand jour»La mégafusée Starship s’envole, Elon Musk retrouve le sourire

Après avoir placé une sonde en orbite autour de Mars en 2014 et en posant un robot sur la Lune en 2023, l'ISRO prévoit d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens en 2027. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a pour sa part annoncé sa volonté de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici à 2040.

Les plus lus

Drame familial à Mouans-Sartoux : un homme tué par son fils à l’arme blanche
Le monde de la mode pleure une créatrice «légendaire»
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Réduits à dix, les Young Boys arrachent un point contre Bâle
A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe