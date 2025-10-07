La réorganisation annoncée devrait permettre de nouvelles avancées thérapeutiques dans la lutte contre le cancer (image prétexte). ATS

Le Ludwig Institute for Cancer Research (LICR) a signé un nouvel accord avec le canton de Vaud, le CHUV et l'UNIL. Celui-ci prolonge la présence de la branche Ludwig à Lausanne tout en réorganisant ses structures afin de renforcer les liens entre recherche clinique et recherche fondamentale.

Keystone-SDA ATS

«Pour que les patients puissent bénéficier de nouvelles thérapies, il faut des percées scientifiques», expliquent les différents partenaires mardi dans un communiqué. Celles-ci ne peuvent cependant se produire «que dans le cadre d'une recherche académique rigoureuse et approfondie», poursuivent-ils.

Pour cette raison, l'ancien Département d'oncologie commun à l'UNIL et au CHUV a été scindé en deux départements distincts. Le CHUV disposera désormais d'un Département d'oncologie clinique tandis que l'UNIL pourra compter sur un Département d'oncologie fondamentale. Ce dernier absorbera l'entier de la branche Ludwig lausannoise, dans l'optique de faire émerger de «nouvelles collaborations interdisciplinaires».

Elargissement des essais cliniques

«L'engagement du LICR en faveur des innovations de laboratoire devrait générer de nouvelles avancées thérapeutiques. Celles-ci pourront être transposées à la clinique du CHUV, au bénéfice des patients», espèrent les partenaires qui précisent que le CHUV s'est engagé à élargir les essais cliniques à des domaines thérapeutiques tels que l'onco-hématologie, l'immunologie et la pédiatrie.

Pour rappel, le LICR est une organisation internationale à but non lucratif basée à New York. Elle consacre l’entier de son capital à la recherche sur le cancer et aux technologies de pointe dans son approche thérapeutique. Elle est implantée dans le canton de Vaud depuis 1973 et contribue de manière significative aux recherches menées par l'UNIL et le CHUV.