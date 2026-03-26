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L'éternel débat L'oeuf ou la poule? Voilà de quoi alimenter vos conversations à Pâques

ATS

26.3.2026 - 09:15

Qui de l'oeuf ou de la poule est apparu en premier? La question obsédait déjà les esprits durant l'Antiquité. Elle peut aussi être un sujet de discussion lors de la fête de Pâques, dont les oeufs sont un symbole.

La poule telle qu'on la connaît est apparue à différents endroits voilà 10'000 ans.
La poule telle qu'on la connaît est apparue à différents endroits voilà 10'000 ans.
IMAGO/SNA

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:15

Les dinosaures pondaient des oeufs bien avant l'arrivée de la première poule. Les amphibiens en pondaient aussi, bien avant les dinosaures. Et avant eux encore, ce sont les poissons et les animaux invertébrés qui pondaient déjà des oeufs.

Il y a quelques années, des chercheurs des universités de Genève et de Lausanne avaient montré, dans une étude, qu'un unicellulaire du nom de Chromosphaera perkinsii disposait des instruments génétiques pour produire une sorte d'oeuf. Cet unicellulaire était présent sur la Terre il y a environ un milliard d'années.

Les poules, de leur nom scientifique Gallus gallus domesticus, sont apparues bien plus tard. Ce sont des animaux domestiques issus d'une sélection rigoureuse opérée par les humains, qui choisissaient et élevaient les espèces d'oiseaux sauvages les moins agressifs. La poule telle qu'on la connaît est apparue à différents endroits voilà 10'000 ans.

L'oeuf a donc précédé la poule de plusieurs centaines de millions d'années.

Une longue évolution

Selon la théorie de l'évolution, les espèces sont le résultat de longs processus de mutations génétiques et de sélection. Dans le cas de la poule, les scientifiques ont pu remonter la chaîne jusqu'au Tyrannosaurus Rex. Ils ont pu montrer que les poules domestiques et les autruches étaient plus proches du T-rex que tous les autres animaux vivants actuels.

A un certain moment de l'évolution, à partir de la lignée des dinosaures, un animal ressemblant à une poule est apparu. Cet animal est un coq sauvage rouge appelé coq bankiva (gallus gallus). C'est de cette espèce que descend la poule domestique (gallus gallus domesticus).

Dans la pratique, il est impossible de déterminer quand exactement est apparue la poule domestique. En théorie, on pense que deux coqs sauvages ont donné naissance à une progéniture qui différait tellement de ses parents du point de vue génétique que l'on a pu la classer comme poule.

Il est clair que l'oeuf duquel la première poule provient n'a pas été pondu par une poule. Vient alors la question de savoir si ce premier oeuf était un oeuf de poule. Il s'agit en fin de compte d'une histoire de définition. Si un oeuf de poule est un oeuf pondu par une poule, alors la poule a précédé l'oeuf. Si au contraire un oeuf de poule est un oeuf qui donne naissance à une poule, alors, dans ce cas, l'oeuf a précédé la poule.

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