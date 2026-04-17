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Artémis «J'avais l'impression de flotter au réveil» – Une semaine particulière pour les astronautes

ATS

17.4.2026 - 07:54

Près d'une semaine après leur retour, les astronautes de la mission Artémis II qui ont fait le tour de la Lune ont confié jeudi à la presse ne pas avoir encore pris la mesure ni de leur exploit, ni de l'enthousiasme suscité auprès du public.

L'équipage de la mission Artemis II de la NASA – les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen – posent pour une photo lors d'une conférence de presse le jeudi 16 avril 2026 à Houston. (Photo AP/Ashley Landis)
L'équipage de la mission Artemis II de la NASA – les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen – posent pour une photo lors d'une conférence de presse le jeudi 16 avril 2026 à Houston. (Photo AP/Ashley Landis)
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.04.2026, 07:54

17.04.2026, 07:56

«Cela a été une semaine de tests médicaux, tests physiques, de rendez-vous avec des médecins», a expliqué le commandant Reid Wiseman lors d'une conférence de presse depuis le centre de la Nasa à Houston.

«Nous n'avons pas encore eu ce temps de réflexion» ni de «décompression» depuis l'amerrissage de leur vaisseau vendredi soir dans le Pacifique, a-t-il ajouté.

A ses côtés, ses compatriotes américains Victor Glover et Christina Koch et leur collègue canadien Jeremy Hansen sont eux aussi revenus sur leurs impressions depuis la fin de cette mission qui les a conduits à aller plus loin dans l'espace que personne avant eux.

«J'ai essayé de rester à l'écart, de ne pas regarder les réseaux sociaux ni les infos cette semaine. Donc je ne sais pas» ce qu'il s'est dit, a confessé le pilote Victor Glover, tout en reconnaissant que ses enfants et ses voisins lui avaient néanmoins donné une idée de l'ampleur de l'engouement suscité, notamment auprès des plus jeunes.

Cette mission habitée, la première à s'aventurer jusqu'à la Lune depuis 1972 et la seule de l'histoire à avoir compté une femme, un astronaute noir et un non-américain, a été diffusée en direct par la Nasa et été suivie par des centaines de milliers d'internautes, sur YouTube notamment.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont passionnées pour le parcours de Christina Koch, exploratrice et astronaute chevronnée, un phénomène dont elle a appris l'existence par sa famille.

«Quand mon mari m'a pris entre quatre yeux et dit pendant cet appel vidéo: +Non, vraiment, tu as fait la différence+, j'en ai eu les larmes aux yeux», a-t-elle confié.

Christina Koch a par ailleurs décrit avoir eu «l'impression de flotter» au réveil lors des premiers jours. «J'ai dû me convaincre que ce n'était pas le cas», s'est-elle étonnée.

Leur mission, qui a duré presque 10 jours, est la première habitée du programme Artémis de la Nasa, qui prévoit le retour des Américains sur la Lune en vue cette fois d'y établir une base au sol et de préparer de futures missions vers Mars.

Interrogé sur le sujet, l'équipage s'est dit confiant dans les capacités de l'agence spatiale américaine à atteindre cet objectif dans les années à venir.

Les Etats-Unis mettent actuellement les bouchées doubles pour réaliser un alunissage en 2028, avant la fin du mandat de Donald Trump et avant l'échéance fixée par leurs grands rivaux chinois.

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