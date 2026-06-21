A travers une exposition, l'Université de Genève revient sur 60 années de fouilles archéologiques suisses dans le nord du Soudan. Photographies d'archives, plans, carnets de fouilles, maquette et capsules vidéo retracent cette aventure. A voir jusqu'au 31 juillet.

A travers une exposition, l'Université de Genève revient sur 60 années de fouilles archéologiques suisses dans le nord du Soudan, dans l'ancien royaume de Kouch. Ces travaux ont été initiés par l'archéologue genevois Charles Bonnet et son équipe en décembre 1965 (archives). ATS

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Ces travaux archéologiques ont été initiés par l'archéologue genevois Charles Bonnet et son équipe en décembre 1965, rappelle l'UNIGE. Les chercheurs entreprennent alors l'exploration du site de Tabo, marqué par deux colosses royaux millénaires, gisant sur le sol.

Après les sites de Tabo et d'Akasha, les recherches se sont concentrées sur Kerma, première capitale du royaume de Kouch, et sa nécropole orientale, puis sur la ville de Doukki Gel, où ont été mises à jour les statues de «pharaons noirs» ayant régné sur l'Egypte il y a plus de 2600. Les découvertes faites sur ces sites ont complètement renouvelé la compréhension de l'histoire de la vallée du Nil.

Si les fouilles sont suspendues depuis l'éclatement de la guerre en 2023, le travail se poursuit en laboratoire sur les archives et tessons de céramique conservés à l'UNIGE. Les recherches archéologiques sont menées par la Mission suisse-franco-soudanaise de Kerma-Doukki Gel, rattachée au Laboratoire d'archéologie africaine et anthropologie de l'UNIGE, et par la Mission archéologique suisse à Kerma, rattachée à l'Université de Neuchâtel.

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