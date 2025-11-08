  1. Clients Privés
Médecine L'Université de Genève ouvre ses portes pour comprendre le diabète

ATS

8.11.2025 - 10:32

A l'occasion de la Journée du diabète jeudi, les chercheurs et cliniciens de la Faculté de médecine de l'Université de Genève (UNIGE) ouvrent leurs portes. Le public pourra mieux comprendre le métabolisme de cette maladie et les dernières avancées scientifiques à son sujet.

L'Université de Genève ouvre ses portes lors de la Journée du diabète jeudi, pour mieux comprendre cette maladie métabolique. Il sera possible d'observer des cellules à insuline au microscope (image d'illustration).
L'Université de Genève ouvre ses portes lors de la Journée du diabète jeudi, pour mieux comprendre cette maladie métabolique. Il sera possible d'observer des cellules à insuline au microscope (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.11.2025, 10:32

De 09h30 à 18h00, une douzaine de présentations expliqueront au public les rôles des différents organes dans la maladie métabolique ou pourquoi l'horloge biologique influe sur son évolution, indique l'UNIGE dans un communiqué. Les chercheurs présenteront aussi les nouveaux traitements en développement et donneront l'occasion aux curieux d'observer des cellules à insuline au microscope.

Le Centre de compétence suisse 3R tiendra aussi un stand pour expliquer comment il est possible de remplacer les expériences sur les animaux dans la recherche sur le diabète. Ceci grâce à la création de mini-organes à partir de cellules en laboratoire.

