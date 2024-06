L'Université de Strasbourg (Unistra) a annoncé avoir identifié dans ses collections d'anatomie les «restes humains» de 34 individus provenant des actuelles Tanzanie et Namibie. Mais aucun d'eux n'est lié au génocide des Herero par les Allemands au début du XXe siècle.

Un travail de récolement avait été lancé il y a un an, après les demandes d'une province de Tanzanie et de la fondation namibienne Ovambanderu and Ovaherero Genocide Foundation. Elles portaient sur la présence possible à l'Unistra de restes humains liés au génocide des Herero par les troupes impériales allemandes à partir de 1904, a rappelé mardi lors d'une conférence de presse Mathieu Schneider, président du conseil scientifique ayant mené le récolement des collections de l'Institut d'anatomie normale. Aucun reste n'a été présenté lors de la conférence de presse.

L'institution possède de nombreux restes humains ramenés d'Afrique pendant la période impériale allemande (1871-1918). L'Alsace était alors intégrée au Reich wilhelmien, qui disposait de colonies en Afrique.

Pour la Tanzanie, «on a identifié les restes humains de 32 individus», «entrés en collection en avril 1897», donnés par le docteur allemand August Windenmann à ce qui était alors la Kaiser-Wilhelms-Universität, a expliqué Tricia Close-Koenig, historienne de la médecine à l'Unistra.

Parmi ces restes, «29 crânes» de membres du peuple Chagga prélevés «dans un espace funéraire de la région de Moshi», celui d'une chef d'une «tribu insoumise» ou encore celui d'une «femme Massaï âgée», potentiellement collecté près d'Aruscha. Le seul squelette complet est celui d'un homme enrôlé comme porteur par les Allemands.

Concernant la Namibie, les restes sont deux crânes, donnés par le Dr Carl Christian Sick en 1903, ce qui exclut qu'ils puissent être liés au génocide des Hérero. Les massacres ordonnés par le général Lothar von Trotha avaient été commis en 1904.

Il n'est toutefois pas exclu que ces restes, collectés pendant la période coloniale, puissent provenir de combats antérieurs au génocide.

Réparation de l'Allemagne

L'Allemagne fut responsable dans le pays d'Afrique australe de massacres des peuples indigènes Herero et Nama, que de nombreux historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. Au moins 60'000 Hereros et environ 10'000 Namas furent tués entre 1904 et 1908.

En mai 2021, l'Allemagne, qui avait perdu ses colonies après la Première guerre mondiale, a reconnu avoir commis un «génocide» sur ce territoire colonisé entre 1884 et 1915 et promis une aide au développement de 1,1 milliard d'euros sur trente ans. Cet argent doit profiter aux descendants des deux tribus.

La présence de ces restes humains à l'Unistra «relève d'une collecte de pièces humaines assez courante au XIXe siècle», à des fins «d'anatomie anthropologique» pour tenter de «définir les races», a commenté Mme Close-Koenig. On peut ainsi trouver «des milliers de crânes (...) dans la plupart des facultés de médecine» à travers le globe.

Il revient désormais aux Etats, Tanzanie et Namibie, de demander officiellement la restitution des restes s'ils le souhaitent, comme le prévoit la loi française promulguée fin 2023 sur la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques, a souligné M. Schneider, par ailleurs vice-président de l'Unistra.

Dignité et éthique

«La composante coloniale et africaine fait partie de l'histoire» de l'Unistra, a-t-il insisté. L'université alsacienne, qui a déjà effectué un travail important pour faire la lumière sur son passé sous l'administration nazie, va désormais tâcher de mieux établir les conditions de collecte des autres restes humains africains présents dans ses collections, notamment camerounais. L'institution veut les «traiter de manière digne et éthique», selon M. Schneider.

Un projet de recherche a été lancé pour contextualiser la collecte de ces restes afin «de comprendre cette histoire de manière plus globale», a-t-il expliqué.

