  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Victimes de technologies» La Californie régule les «chatbots» IA, une première aux États-Unis

ATS

13.10.2025 - 20:54

La Californie a promulgué lundi une législation régulant pour la première fois aux États-Unis les agents conversationnels, ou «chatbots», d'intelligence artificielle (IA), après une série de suicides d'adolescents ayant noué des relations fictives intimes avec ces outils, a annoncé le gouverneur Gavin Newsom.

Un des principaux textes, la loi SB243, concerne la régulation des chatbots susceptibles de jouer un rôle de compagnon ou confident (archive).
Un des principaux textes, la loi SB243, concerne la régulation des chatbots susceptibles de jouer un rôle de compagnon ou confident (archive).
sda

Keystone-SDA

13.10.2025, 20:54

Défiant la pression de la Maison-Blanche qui s'oppose à la régulation de l'IA, le gouverneur démocrate a signé lundi une série de lois qui imposent, entre autres, de vérifier l'âge des utilisateurs, d'afficher des messages d'avertissement réguliers et de prévoir des protocoles de prévention du suicide.

«Nous avons vu des exemples vraiment horribles et tragiques de jeunes qui ont été victimes de technologies peu régulées, et nous ne resterons pas les bras croisés pendant que des entreprises exercent sans limites et sans rendre de comptes», a déclaré Gavin Newson dans un communiqué publié après la promulgation de ce paquet législatif.

Un des principaux textes, la loi SB243, concerne la régulation des chatbots susceptibles de jouer un rôle de compagnon ou confident, tels que ceux développés par des plates-formes, comme Replika ou Character.AI.

Relation amoureuse avec un chatbot

Cette dernière a été l'une des premières poursuivie en justice par les parents d'un adolescent américain de 14 ans, Sewell, qui s'est tué en 2024 après avoir noué une relation amoureuse avec un chatbot inspiré de la série «Game of Thrones» et soupçonné de l'avoir renforcé dans ses pensées suicidaires.

'Nous pouvons continuer à être leader dans le domaine de l'IA (...) mais nous devons agir de façon responsable, en protégeant nos enfants tout au long du chemin», a ajouté le gouverneur de Californie, qui abrite la Silicon Valley et les principaux géants du développement de modèles d'IA comme OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) ou xAI (Grok).

Outre la vérification de l'âge, cette loi impose d'afficher des messages réguliers pour rappeler à l'utilisateur que son interlocuteur est une machine (toutes les 3 heures pour les mineurs). Elle oblige les entreprises à prévoir une détection des pensées suicidaires, à fournir un accès à des programmes de prévention et à transmettre des statistiques sur le sujet aux autorités.

«L'industrie technologique est encouragée à capter l'attention des jeunes et la retenir au détriment de leurs relations dans le monde réel», avait argué pendant les débats le sénateur californien Steve Padilla, à l'origine du texte.

«Les technologies émergentes comme les chatbots et les réseaux sociaux peuvent être source d'inspiration, éduquer et relier les gens, mais sans véritables garde-fous, elles peuvent aussi exploiter, égarer et mettre en danger nos enfants», a encore justifié le gouverneur.

Aux États-Unis, il n'y a pas de règles nationales pour limiter les risques liés à l'IA, et la Maison-Blanche essaie d'empêcher les États de produire leurs propres règles.

Les plus lus

Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet
Tombée sur un os en Slovénie, la Nati doit attendre son heure
Convoquée au tribunal, Monica Belluci se retrouve au coeur d’un litige !
Quatre dépouilles d'otages remises à l'armée israélienne
Un randonneur disparu retrouvé mort près de Samedan