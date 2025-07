Le courant profond de l'océan Austral s'inverse - Les chercheurs mettent en garde

Selon une étude récente, la circulation dans l'océan Austral s'est inversée. Cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le climat mondial.

La circulation océanique dans l'océan Austral et le courant de recirculation atlantique sont liés. L'effondrement d'un système de circulation pourrait avoir des répercussions sur le monde entier. Bild: Brisbane / CC-by-sa 3.0

La circulation océanique globale est déterminante pour le climat de la Terre. Les courants qui traversent tous les océans du monde transportent la chaleur de la surface vers les profondeurs. À d'autres endroits, les eaux profondes froides et riches en nutriments refont surface.

Les scientifiques observent depuis longtemps que le moteur septentrional du système global de courants, en abrégé AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), bégaie en raison du réchauffement dans l'Arctique et de l'afflux d'eau de fonte. Les climatologues avertissent déjà que le courant de circulation de l'Atlantique Nord pourrait être sur le point de basculer.

Les eaux profondes libèrent du CO₂

Les scientifiques ont désormais constaté une situation encore plus dramatique pour la circulation dans l'océan austral. À l'aide de satellites d'observation de la Terre, une équipe de chercheurs internationaux a même enregistré un renversement de la circulation océanique dans l'hémisphère sud.

L'étude provient du National Oceanographic Center (NOC) en Grande-Bretagne et a été publiée récemment dans la revue spécialisée «PNAS». Les mesures effectuées par les scientifiques prouvent que les eaux profondes de l'Antarctique, importantes pour la pompe de circulation méridionale, en abrégé SMOC (Southern Meridional Overturning Circulation), sont devenues de plus en plus chaudes au cours des dernières décennies. Entre-temps, la circulation s'est inversée: les eaux de surface sont remplacées par les eaux profondes ascendantes, qui libèrent de la chaleur et du dioxyde de carbone (CO₂) stocké depuis des siècles.

«Nous n'avons jamais vu cela auparavant»

Antonio Turiel, scientifique à l'Institut de recherche marine de Barcelone, explique: «Nous assistons à un véritable renversement de la circulation océanique dans l'hémisphère sud. Nous n'avons jamais vu cela auparavant».

Alors que l'AMOC est encore sur le point de basculer, l'inversion du moteur de l'écoulement austral dans l'hémisphère sud laisse derrière elle de profondes conséquences. La remontée d'eaux profondes chaudes et riches en CO₂ est considérée comme la cause de la fonte accélérée de la glace de mer dans l'océan Austral.

Des mesures ont montré que les eaux profondes de l'Antarctique, importantes pour la pompe de circulation australe, sont devenues de plus en plus chaudes au cours des dernières années et décennies. Bild: Hannes Grobe/ Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), CC-by-sa 2.5

Ce processus pourrait entraîner un doublement des concentrations atmosphériques de CO₂ en libérant du carbone qui était stocké depuis des siècles dans les eaux profondes. Les conséquences pour le climat mondial ne sont pas encore prévisibles à l'heure actuelle. Les conséquences seraient toutefois dramatiques, écrivent les chercheurs qui ont participé à l'étude.

Des conséquences pour le climat mondial imprévisibles

Dès 2023 , le scientifique Qian Li du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a lancé un avertissement: «L'affaiblissement de la pompe de circulation du sud modifierait profondément la circulation marine de la chaleur, de l'eau douce, de l'oxygène, du carbone et des nutriments. Les conséquences se feraient sentir dans tout l'océan mondial pendant des siècles».

L'étude actuelle de la NOC fait état d'effets alarmants - également pour l'hémisphère nord. Les courants de circulation dans l'océan Austral jouent un rôle essentiel dans la régulation de la chaleur et du carbone de la planète. Leur perturbation pourrait également avoir des conséquences sur le courant de circulation de l'Atlantique Nord - et donc sur le climat de l'Europe et d'autres régions.