L'Office fédéral de l'environnement autorise le centre de recherche Agroscope à faire un essai de dissémination de pommes de terre avec un gène résistant à une maladie fongique. L'Alliance suisse sans OGM (SAG) s'y oppose.

En Suisse, la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins de recherche est soumise à autorisation. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce gène confère une résistance améliorée contre le champignon responsable du mildiou, d'après un communiqué publié mardi par le centre de la Confédération pour la recherche agronomique Agroscope. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a annoncé mardi avoir accepté cet essai. Il sera réalisé à partir de ce printemps jusqu'en automne 2030, sur le site protégé de Reckenholz (ZH).

Ce gène, nommé «Rpi-chc1», est issu de la pomme de terre sauvage «Solanum chacoense». Agroscope souhaite ainsi acquérir des connaissances sur le comportement en pleins champs d'une lignée expérimentale de pomme de terre qui contient le gène résistant.

Résistance aux maladies et au climat

«L’essai en plein champ jette les bases pour des recherches à venir sur des variétés de pommes de terre plus résistantes aux maladies et plus tolérantes à la sécheresse et à la chaleur», a indiqué Agroscope.

Le centre rappelle qu'en Suisse près de 1000 exploitations agricoles ont abandonné la culture de la pomme de terre ces dix dernières années. Cela notamment en raison de l'augmentation des maladies et de la multiplication des vagues de chaleur ou périodes de pluie prolongées.

Cet essai appartient à une série d'expériences en plein champ, mené dans le cadre du projet international CRISPS, précise Agroscope. Il porte sur des variétés cisgéniques, dont les gènes sont propres aux espèces utilisées, mais aussi sur des variétés issues de l'édition de génome.

Le centre travaille en collaboration avec des partenaires néerlandais et suédois, «sur deux variétés particulièrement importantes pour la Suisse». Au cours des prochaines années, il prévoit «soit de réparer les gènes de résistance disponibles, soit de désactiver de manière ciblée les gènes de sensibilité dans ces variétés, avant que les plantes ne soient testées en plein champ».

Soumis à autorisation

L'OFEV a défini certaines mesures qu’Agroscope doit mettre en œuvre pour prévenir toute propagation du matériel génétiquement modifié hors de la parcelle d’essai. Ces conditions sont comparables aux essais précédents réalisés en Suisse avec des pommes de terre modifiées génétiquement, selon le communiqué.

En Suisse, la culture de plantes génétiquement modifiées à des fins de recherche est soumise à autorisation. La production agricole de ces plantes est interdite, en raison d’un moratoire qui court jusqu’à fin 2030.

L'Alliance suisse sans OGM (SAG) a déclaré mardi dans un communiqué que l'essai manquait de fondements scientifiques et que les conflits d'intérêts n'étaient pas divulgués dans la demande. Le gène utilisé serait en outre déjà breveté, ce qui pourrait entraver son accessibilité.

La variété de pomme de terre «Innovator», pour laquelle l'essai a été demandé, «ne présente en soi qu'une sensibilité faible à moyenne au mildiou». Elle est destinée à la production de frites, une agriculture industrielle qui n'est ni durable ni économe en ressources.