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L'écosystème perturbé La dérive climatique entrave la fonction de filtre à azote des lacs

ATS

26.5.2026 - 09:24

Les lacs jouent un rôle essentiel au sein de l'écosystème. Ils retirent l'excès d'azote qui se trouve dans l'eau. Dans une récente étude, une équipe internationale de scientifiques dirigée par l'Université de Bâle et l'Eawag a découvert que la dérive climatique entravait ce mécanisme.

De trop grandes concentrations d'azote peuvent entrainer la prolifération d'algues et créer des zones mortes manquant d'oxygène. Cet azote excédentaire perturbe aussi les écosystèmes.
De trop grandes concentrations d'azote peuvent entrainer la prolifération d'algues et créer des zones mortes manquant d'oxygène. Cet azote excédentaire perturbe aussi les écosystèmes.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.05.2026, 09:24

Les lacs sont au coeur de la dénitrification de l'eau. Au cours de ce processus, des bactéries transforment des nitrates et de l'ammoniac dissous dans l'eau en azote gazeux (N2). Ces molécules gazeuses se diffusent ensuite dans l'atmosphère, indique mardi l'Université de Bâle dans un communiqué.

L'étude pilotée par l'Université de Bâle a mis en avant que ce cycle de l'azote est perturbé par les effets du changement climatique. Le filtrage exercé par les lacs devient moins efficace. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion après avoir pris des mesures au lac de Baldegg, dans le canton de Lucerne.

Plus efficace en hiver

L'étude montre que l'intensité de la dénitrification dans les lacs est fonction des saisons. En hiver, le processus est plus dynamique qu'en été. Durant la saison froide, un brassage complet des eaux du lac de Baldegg s'opère. La couche supérieure oxygénée chaude s'enfonce et la couche inférieure peu oxygénée remonte à la surface.

Lors de cette phase, la dénitrification devient plus active, ont constaté les chercheurs. Les scientifiques ignorent encore les raisons de ce regain d'efficacité. Or, avec le réchauffement climatique, la période de brassage du lac est écourtée de 27 jours. Cet azote qui n'est pas évacué s'écoule jusqu'à la mer.

Les conséquences peuvent alors être gravissimes, souligne l'Université de Bâle. De trop grandes concentrations d'azote peuvent entrainer la prolifération d'algues et créer des zones mortes manquant d'oxygène. Cet azote excédentaire perturbe aussi les écosystèmes.

L'étude fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Nature Microbiology».

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