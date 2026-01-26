  1. Clients Privés
Marly La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

ATS

26.1.2026 - 10:59

La HES-SO a présenté «Smart Energy District», un projet pour analyser les comportements énergétiques d'un panel d'habitants de Marly (FR). L'objectif est de soulager le réseau électrique et augmenter l'autoconsommation. La HES-SO engage 1,5 million de francs.

Trois quartiers de Marly (FR) sont intégrés au projet: Bel-Air, le Marly Innvation Center (à l'image) et l'écoquartier de l'Ancienne Papeterie.
Trois quartiers de Marly (FR) sont intégrés au projet: Bel-Air, le Marly Innvation Center (à l'image) et l'écoquartier de l'Ancienne Papeterie.
ATS

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:59

26.01.2026, 11:02

Dévoilé lundi à la presse, le projet vise à analyser la consommation et la production d'électricité d'une quinzaine de ménages du quartier résidentiel de Bel-Air aux différentes heures de la journée, jours de la semaine ou saisons. La zone d'activité du Marly Innovation Center et l'écoquartier de l'Ancienne Papeterie seront aussi intégrés pour obtenir un échantillon représentatif du tissu urbain suisse.

Les participants se verront proposer des solutions pour améliorer leur autoconsommation, à l'échelle individuelle ou en reliant plusieurs habitations.

Ce projet répond à la forte hausse de la production photovoltaïque et à l'électrification des usages, qui poussent le réseau à ses limites, selon le Groupe E. Il doit permettre de mieux cibler les futures infrastructures à développer.

