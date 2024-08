Qu'est-ce qui préoccupe les gens au moment de leur mort ? La «momie hurlante» donne l'impression d'avoir souffert. Ou son expression n'est-elle apparue qu'au moment de l'embaumement ? Des chercheuses ont examiné les restes de cette femme découverts en Egypte dans les années 1930.

Des chercheuses égyptiennes ont examiné de plus près une momie vieille de 3500 ans. Bild: Sahar Saleem

Philipp Fischer

Une momie qui donne l'impression de crier pourrait effectivement avoir hurlé de douleur avant sa mort. C'est du moins l'hypothèse que défendent des scientifiques égyptiennes après avoir examiné la momie à l'aide de plusieurs techniques d'imagerie.

Elles supposent un spasme cadavérique qui aurait figé certaines parties musculaires. L'étude de Sahar Saleem de l'Université du Caire et de Samia El-Merghani du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a été publiée dans la revue spécialisée «Frontiers in Medicine».

L'expression du visage éveille la curiosité des chercheurs

La momie, qui porte la désignation CIT8, a déjà fait l'objet d'une attention particulière dans le passé en raison de son expression faciale particulière et de sa bouche grande ouverte.

Dans l'Égypte ancienne, les embaumeurs avaient pour habitude d'envelopper l'os de la mâchoire et le crâne du défunt afin de maintenir la bouche fermée. Ce n'était pas le cas pour le CIT8. Jusqu'à présent, une bouche ouverte n'avait été trouvée que sur deux autres momies de l'Egypte ancienne, a expliqué la responsable de l'étude, Saleem, selon un communiqué. Elle les a également examinées.

Morte à l'âge de 48 ans

La momie féminine CIT8 a été découverte lors d'une expédition du Metropolitan Museum of New York en 1935 et 1936. Elle reposait dans un cercueil en bois chez des parents de Senenmut, l'architecte et le superviseur des travaux royaux d'Hatshepsout. Il s'agirait de la princesse Meritamun, morte d'une crise cardiaque, poursuit Saleem.

En analysant les images, la chercheuse égyptienne Sahar Saleem a constaté que la femme, qui mesurait 1,54 mètre, était morte à l'âge de 48 ans. Bild: Sahar Saleem

La professeure de radiologie a entrepris d'examiner CIT8 à l'aide de différentes techniques telles que la tomographie assistée par ordinateur et la technique infrarouge. Les images ont révélé qu'il s'agissait d'une femme de 1,54 mètre, décédée à l'âge de 48 ans. Elle souffrait probablement d'une légère arthrite de la colonne vertébrale. Il lui manque plusieurs dents, qu'elle avait probablement déjà perdues de son vivant. Les dents encore présentes présentaient des signes d'usure, certaines étaient cassées. Elle avait les mains jointes sur ses parties intimes.

L'embaumement a-t-il été effectué avec négligence ?

La femme portait une «perruque à cheveux longs» noire en fibres de palmier dattier - un symbole de jeunesse dans l'Égypte ancienne. En outre, les cheveux naturels de la femme avaient été teints au henné et au genièvre.

Contrairement à ce qui se passe habituellement, les organes internes de la momie examinée n'ont pas été retirés. Le cerveau, le diaphragme, le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins et les intestins sont toujours à leur place d'origine.

La momie a été embaumée avec des matériaux de grande qualité tels que de la résine d'encens, de la résine de genévrier et de l'huile d'arbre à thé. Les auteures de l'étude concluent de l'utilisation de ces substances nobles que l'embaumement n'a pas nécessairement été effectué avec négligence - et que ce n'est pas non plus pour cette raison que la bouche est restée ouverte jusqu'à aujourd'hui.

La femme est probablement morte dans d'atroces souffrances

Les chercheuses attribuent l'expression criarde du visage à un spasme cadavérique : «Il se produit après une activité physique ou émotionnelle intense et entraîne une rigidité cadavérique immédiate, car les muscles contractés deviennent rigides immédiatement après la mort et ne peuvent pas se détendre». Cela signifierait «que la femme est morte en hurlant d'agonie ou de douleur», conclut Saleem.