La Nasa a annoncé vendredi une large refonte de son programme lunaire Artémis, qui a subi ces dernières années de multiples retards, afin de pouvoir assurer un retour des Américains sur la surface lunaire comme prévu en 2028.

Pour tenir son objectif, la Nasa va "ajouter des missions" entre le vol Artémis 2 prévu pour ce printemps et un retour sur la surface lunaire (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette annonce survient après que le lancement de la très attendue mission Artémis 2, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, a été retardé une nouvelle fois la semaine passée à la suite d'un problème technique sur la fusée.

Face à cet énième report et la pression exercée par la Chine, puissance rivale des Etats-Unis qui ambitionne également d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030 et d'y installer une base, la Nasa a annoncé changer ses plans.

Pour tenir l'échéance de 2028, l'agence spatiale américaine va «ajouter des missions» entre le vol Artémis 2, désormais prévu pour début avril au plus tôt, et un retour sur la surface lunaire, a déclaré le patron de la Nasa Jared Isaacman lors d'une conférence de presse.

Si le programme d'Artémis 2 va rester inchangé, celui des missions suivantes va grandement évoluer, a-t-il indiqué.

Artémis 3 ne comprendra désormais plus d'alunissage et cette étape cruciale marquant le grand retour des Américains sur la surface lunaire sera tentée plus tard, lors de deux missions en 2028, a-t-il précisé.

Cette refonte vise à rapprocher l'architecture du programme actuel de celle du célèbre programme Apollo qui avait permis dans les années 1960 et 1970 aux Etats-Unis de battre l'Union soviétique durant la première course à la Lune.

Ce programme, qui consistait en de multiples missions rapprochées de difficulté croissante, a transporté les seuls êtres humains sur la surface lunaire.

Le programme lunaire Artémis, annoncé sous la première présidence de Donald Trump, consistait lui en peu de missions espacées avec des objectifs ambitieux. Son objectif est d'établir une présence humaine durable sur la Lune et de préparer de futures missions sur Mars.