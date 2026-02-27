  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Alunissage prévu en 2028 La Nasa annonce une refonte de son programme lunaire Artémis

ATS

27.2.2026 - 16:40

La Nasa a annoncé vendredi une large refonte de son programme lunaire Artémis, qui a subi ces dernières années de multiples retards, afin de pouvoir assurer un retour des Américains sur la surface lunaire comme prévu en 2028.

Pour tenir son objectif, la Nasa va "ajouter des missions" entre le vol Artémis 2 prévu pour ce printemps et un retour sur la surface lunaire (archives).
Pour tenir son objectif, la Nasa va "ajouter des missions" entre le vol Artémis 2 prévu pour ce printemps et un retour sur la surface lunaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 16:40

27.02.2026, 17:10

Cette annonce survient après que le lancement de la très attendue mission Artémis 2, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans, a été retardé une nouvelle fois la semaine passée à la suite d'un problème technique sur la fusée.

Face à cet énième report et la pression exercée par la Chine, puissance rivale des Etats-Unis qui ambitionne également d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030 et d'y installer une base, la Nasa a annoncé changer ses plans.

Pour tenir l'échéance de 2028, l'agence spatiale américaine va «ajouter des missions» entre le vol Artémis 2, désormais prévu pour début avril au plus tôt, et un retour sur la surface lunaire, a déclaré le patron de la Nasa Jared Isaacman lors d'une conférence de presse.

Si le programme d'Artémis 2 va rester inchangé, celui des missions suivantes va grandement évoluer, a-t-il indiqué.

Artémis 3 ne comprendra désormais plus d'alunissage et cette étape cruciale marquant le grand retour des Américains sur la surface lunaire sera tentée plus tard, lors de deux missions en 2028, a-t-il précisé.

Cette refonte vise à rapprocher l'architecture du programme actuel de celle du célèbre programme Apollo qui avait permis dans les années 1960 et 1970 aux Etats-Unis de battre l'Union soviétique durant la première course à la Lune.

Ce programme, qui consistait en de multiples missions rapprochées de difficulté croissante, a transporté les seuls êtres humains sur la surface lunaire.

Le programme lunaire Artémis, annoncé sous la première présidence de Donald Trump, consistait lui en peu de missions espacées avec des objectifs ambitieux. Son objectif est d'établir une présence humaine durable sur la Lune et de préparer de futures missions sur Mars.

Les plus lus

Le Pakistan bombarde Kaboul et déclare «une guerre ouverte»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Bill Clinton : «Je n’ai rien vu et je n’ai rien fait de mal»
«Relents antisémites» : Mélenchon provoque la polémique autour du nom d’Epstein
6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040