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Etude scientifique La résistance de la bactérie du choléra mieux comprise

ATS

10.4.2026 - 10:31

La bactérie du choléra peut capturer des gènes protecteurs, dont des systèmes de défense contre les virus qui lui permettent de survivre à certaines infections: c'est le constat d'une étude de l'EPFL publiée dans la revue Science. Une découverte qui ouvre la voie à de nouvelles approches pour prévenir la maladie dans les régions touchées.

Pour se protéger, les bactéries s'équipent de systèmes immunitaires antiviraux, ici codés par des centaines de petites unités d'ADN mobiles, des «cassettes génétiques» organisées en longue série.
Pour se protéger, les bactéries s'équipent de systèmes immunitaires antiviraux, ici codés par des centaines de petites unités d'ADN mobiles, des «cassettes génétiques» organisées en longue série.
Imago

Keystone-SDA

10.04.2026, 10:31

Comme la plupart des bactéries, «Vibrio cholerae» – responsable de cette infection très contagieuse chez l'homme – vit sous la menace constante des virus, explique le Laboratoire de microbiologie moléculaire de l'EPFL dans un communiqué vendredi. Mieux comprendre ses «stratégies de défense» est au coeur de l'étude menée par l'équipe de la professeure Melanie Blokesch.

Plus concrètement, pour se protéger, les bactéries s'équipent de systèmes immunitaires antiviraux, ici codés par des centaines de petites unités d'ADN mobiles, des «cassettes génétiques» organisées en longue série. Un «collier de perles», illustre l'EPFL.

Capture de matériel génétique externe

Le hic, la plupart de ces gènes restent silencieux, car ils ne se trouvent pas au bon endroit pour être utilisés. Mais alors, comment s'activent-ils?

L'hypothèse privilégiée par les scientifiques est la suivante: ces cassettes peuvent être réorganisées ou enrichies grâce à l’ADN présent dans l’environnement. Grâce au phénomène dit de «compétence naturelle», les bactéries peuvent absorber l’ADN libre présent autour d’elles, provenant d’autres bactéries.

Dans le cas présent, Vibrio cholerae devient compétente lorsqu'elle se trouve sur une surface qui contient de la chitine, un polymère très présent dans les milieux aquatiques. Le laboratoire de l'EPFL a reproduit de telles conditions en y intégrant de l'ADN provenant d'autres souches de bactéries.

Une forme de transmission d'immunité

L'équipe a ainsi cherché à savoir si Vibrio cholerae pouvait «capturer» ces perles génétiques issues de l'extérieur. En bref: oui.

«Schématiquement, on pourrait faire la comparaison avec le fait que votre grand-mère défunte vous transmette (...) l'immunité qu'elle a développée contre la grippe espagnole il y a un siècle, vous protégeant immédiatement contre ce même virus, explique Melanie Blokesch. Ne serait-ce pas incroyable? C'est fondamentalement ce que nous montrons que Vibrio cholerae peut faire.»

L'étude met toutefois en évidence une exception dans le comportement de la bactérie. Dans la lignée pandémique dite 7PET, elle évolue peu, ce qui «reflète une adaptation à un environnement de niche associé à l'humain», estiment les scientifiques.

Il est cependant envisageable que, si les conditions environnementales adéquates sont rencontrées, Vibrio cholerae puisse quand même acquérir de nouvelles cassettes génétiques. Une telle «flexibilité évolutive» pourrait influencer l'efficacité des stratégies explorées actuellement pour prévenir le choléra dans les régions endémiques, souligne Melanie Blokesch.

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