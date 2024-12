Des machines qui lisent dans les pensées, des nouveaux remèdes contre l'obésité et des progrès en physique des particules: voilà les avancées scientifiques que la revue spécialisée «Nature» prévoit pour 2025.

PILULES CONTRE L'OBESITE: «Nature» s'attend à une «vague» de nouveaux traitements contre l'obésité en 2025, peut-on lire sur son site Internet. Après la popularité en 2024 des injections comme Wegovy, des médicaments contre l'obésité pourraient être mis sur le marché l'année prochaine sous forme de pilules. Ce format, moins cher à produire, coûterait aussi moins cher aux patients. Une étude de phase III sur la pilule Orforfilpron de l'entreprise américaine Eli Lilly doit s'achever en 2025.

DES MACHINES CAPABLE DE LIRE DANS LES PENSEES: La Chine pourrait faire une avancée de taille dans les technologies qui permettent une communication directe entre le cerveau humain et des appareils externes. L'un de ses produits, NEO, devrait permettre aux personnes paralysées de contrôler leurs mains grâce à leur cerveau. En Suisse aussi on travaille sur des machines qui lisent dans les pensées. Des chercheurs de l'EPFL et du CHUV ont, il y a deux ans, pour la première fois posé un implant à un homme paralysé qui lui a permis de contrôler ses jambes par la pensée.

VOYAGES VERS LA LUNE: 2025 sera une année chargée pour le trafic lunaire, écrit «Nature». Après qu'un engin spatial d'une entreprise privée a atterri sur la Lune pour la première fois dans l'histoire en 2024, la revue spécialisée s'attend à plusieurs missions similaires l'année prochaine. Les entreprises tokyoïte «ispace» et américaine «Intuitive Machines» prévoient de poser des appareils sur la Lune. Une nouvelle mission de la NASA est aussi programmée.

LES PARTICULES A LA VITESSE DE LA LUMIERE: Après plus d'une décennie de travaux, les chercheurs espèrent pouvoir mettre en service en 2025 la Source européenne de spallation (ESS) en Suède. Les scientifiques veulent accélérer les neutrons presque à la vitesse de la lumière pour les lancer ensuite sur des métaux lourds. La nouvelle technique permettra d'étudier plus précisément la structure des matériaux. Le CERN à Genève doit en outre achever en 2025 une étude de faisabilité détaillée pour un nouveau supercollisionneur. Baptisé «Future Circular Collider», cet accélérateur de particules d'une circonférence de 91 kilomètres doit remplacer l'actuel Large Hadron Collider (LHC). Une décision sur la construction de cette nouvelle installation est toutefois attendue au plus tôt en 2028.