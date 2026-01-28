La Suisse est prête à accueillir un sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) à Genève en 2027. Le Conseil fédéral a confirmé mercredi son intérêt pour ce projet. Une décision définitive sera prise en février lors du prochain sommet sur l'IA à Delhi, en Inde.

Depuis 2023, une série de sommets de haut niveau sur l'IA ont eu lieu dans différents pays afin de permettre un échange sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a terminé les préparatifs nécessaires en vue de l’organisation du sommet en Suisse, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Une étroite collaboration a déjà été mise en place avec l’Inde.

Le cadre financier pour un sommet en 2027 en Suisse est désormais établi. Les fonds nécessaires sont garantis par le budget existant, et sont complétés par des contributions de tiers.

Depuis 2023, une série de sommets de haut niveau sur l'IA ont eu lieu dans différents pays afin de permettre un échange sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour la société ou dans des domaines tels que la médecine, le climat ou l'agriculture.

Les trois premiers sommets ont eu lieu à Bletchley Park (Royaume-Uni) en 2023, à Séoul (Corée du Sud) en 2024 et à Paris (France) en 2025. Le conseiller fédéral Albert Rösti était présent à Bletchley et à Paris, où il avait déjà souligné l'intérêt de la Suisse d'accueillir un prochain sommet.