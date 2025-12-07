  1. Clients Privés
Santé La tuberculose a progressé en Suisse ces dernières années

ATS

7.12.2025 - 08:01

Les cas de tuberculose sont en augmentation en Suisse. Une hausse qui est probablement due à l'arrivée dans le pays de personnes originaires de régions du monde où cette maladie est plus répandue, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à Keystone-ATS.

Les cas de tuberculose sont en hausse en Suisse (photo d'illustration).
Les cas de tuberculose sont en hausse en Suisse (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 08:01

07.12.2025, 08:38

Il n'existe pas d'augmentation de cas de tuberculose chez les personnes qui sont nées en Suisse, précise l'OFSP. Selon lui, 475 cas de tuberculose ont été signalés depuis le début de l'année. Lors des deux années précédentes, à la même époque, les cas recensés s'élevaient respectivement à 376 et 375. Ces chiffres traduisent une hausse de 26% pour l'année en cours.

L'OFSP avait déjà constaté une hausse des cas de tuberculose en 2023. Les jeunes migrants étaient particulièrement touchés. Parmi la population née en Suisse, ce sont surtout les personnes âgées qui sont concernées, relève l'OFSP. Beaucoup de ces personnes ont contracté la tuberculose lors de leur jeunesse, à une époque où la maladie était beaucoup plus fréquente dans nos contrées.

SantéOMS: moins de décès de la tuberculose mais des avancées menacées

Causée par des bactéries

La tuberculose est causée par un certain type de microbactéries. La transmission de la maladie se fait par voie aérienne, lorsque le malade tousse et projette dans l'air des petites gouttelettes contenant les agents infectieux. Ces gouttelettes sont ensuite respirées par d'autres individus sains. Pour une contamination, il faut rester plusieurs heures dans la même pièce que la personne malade.

Il existe un vaccin contre la tuberculose. Mais ce dernier n'est pas disponible en Suisse. Selon les informations de l'OFSP, la tuberculose peut très bien se traiter avec la prise d'antibiotiques spéciaux pendant plusieurs mois. Sans prise en charge, la maladie se termine souvent par la mort.

