La vague de grippe en Suisse faiblit. L'activité grippale reste élevée, mais elle semble avoir dépassé son pic pour l'instant, selon la dernière évaluation publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La vague de grippe en Suisse a déjà dépassé son pic (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

La semaine dernière, 18,65 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés en Suisse et au Liechtenstein, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Cela représente un quart de moins que la semaine précédente.

Le pic de la vague de grippe a été atteint au cours de la première semaine de l'année, soit quatre semaines plus tôt qu'en 2025. De plus, la vague a été légèrement plus forte que l'année dernière: au cours de la semaine la plus intense, 3330 cas ont été enregistrés, contre 3114 cas l'année dernière.

Selon l'OFSP, le très fréquent virus respiratoire syncytial (VRS) pourrait également atteindre bientôt son apogée. La charge virale du VRS dans les eaux usées est stable dans la plupart des régions. Selon l'OFSP, le taux de positivité hebdomadaire actuel se situe dans la fourchette des trois dernières années.