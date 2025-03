Après plusieurs années d'absence, les mycoplasmes, agents pathogènes de la pneumonie, ont battu des records lors de leur retour dans le monde entier. C'est ce qu'a montré une équipe de recherche internationale sous direction suisse dans une nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée «The Lancet Microbe».

Les mycoplasmes au microscope. Wikimedia Commons

Keystone-SDA, Sven Ziegler SDA

Avec les mesures Covid, les bactéries semblaient avoir disparu et étaient restées absentes si longtemps que les chercheurs se demandaient si elles allaient revenir. Ce n'est qu'au bout de trois ans qu'elles ont fait leur retour, et apparemment en force. «Le nombre de cas de mycoplasmes était vraiment historique», a déclaré à l'agence de presse Keystone-SDA le responsable de l'étude, Patrick Meyer Sauteur, de l'Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich.

En Suisse aussi, l'agent pathogène aurait provoqué des pics jusqu'en décembre dernier. «Presque toute la Suisse a toussé à cause des mycoplasmes». Entre-temps, les chiffres se sont à nouveau effondrés.

Le plus grand ensemble de données sur les mycoplasmes

Avant la pandémie, les mycoplasmes (Mycoplasma pneumoniae) étaient l'un des agents bactériens les plus fréquents des pneumonies chez les enfants. Les mesures prises contre le Covid-19 ont toutefois entraîné un effondrement des transmissions. Cela a également été le cas pour d'autres bactéries et virus. Mais contrairement aux autres agents pathogènes, les mycoplasmes ne sont pas revenus avec la levée des mesures. Ce n'est que dans la seconde moitié de l'année 2023 qu'ils ont réapparu.

Pour leur étude, les scientifiques de Meyer Sauteur ont rassemblé et analysé les données de divers systèmes de surveillance du monde entier pour obtenir le plus grand ensemble de données sur les mycoplasmes à ce jour. Selon Meyer Sauteur, le nombre élevé d'infections n'est pas seulement dû au fait que davantage de tests ont été effectués. La proportion de résultats positifs parmi tous les tests effectués a également augmenté.

Pas d'augmentation des cas graves

Contrairement à ce que l'on craignait, les chercheurs ont pu montrer que, malgré le manque d'immunité, il n'y a pas eu d'augmentation significative du pourcentage de cas graves par rapport à la période précédant la pandémie Covid. «Mais bien que la plupart des infections aient été légères, les hôpitaux étaient vraiment pleins de cas de mycoplasmes», déclare Meyer Sauter. Chez les adultes en particulier, des évolutions graves peuvent tout à fait se produire.

Avant la pandémie de coronavirus, cette forme de pneumonie était plutôt rarement observée chez les adultes à l'hôpital et il manquait une image précise des évolutions cliniques. «Notre étude a seulement montré la pertinence réelle de cet agent pathogène au niveau mondial», a déclaré Meyer Sauteur.

Des bactéries lentes

L'étude fournit également une explication sur la raison pour laquelle les mycoplasmes ont disparu si longtemps. C'est lié au fait que les mycoplasmes se divisent particulièrement lentement.

«Les virus se reproduisent de toute façon beaucoup plus vite. Les autres bactéries se divisent classiquement en une vingtaine de minutes. Dans le cas des mycoplasmes, nous parlons de plusieurs heures»,e explique Meyer Sauteur. La période d'incubation est donc d'autant plus longue. Il faut compter trois semaines entre la contamination et l'apparition de la maladie.