Les dernières données ont révélé que l'astéroïde 2024 YR4 pourrait s'écraser sur la Lune en 2032. Cet impact pourrait également avoir des conséquences pour la Terre.

L'astéroïde 2024 YR4 pourrait s'écraser sur la Lune. Image : sda (Symbolbild)

tgre Gianluca Reucher

Pas le temps? blue News résume pour toi Selon les dernières recherches, l'astéroïde 2024 YR4 pourrait s'écraser sur la Lune en 2032.

La probabilité d'une telle collision est actuellement chiffrée par la Nasa à plus de quatre pour cent.

En cas d'impact, des satellites en orbite terrestre pourraient être endommagés. Montre plus

L’astéroïde 2024 YR4 a déjà fait couler de l'encre à la fin de l’année dernière: lorsqu’il a été détecté le 27 décembre 2024 par un observatoire chilien, il était considéré comme une menace réelle pour la Terre, avec une probabilité d’impact de plus de trois pour cent.

Fin février 2025, l'alerte a été levée: les scientifiques du Nasa Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) ont considérablement revu à la baisse le risque après de nouveaux calculs.

La probabilité d'un impact sur notre planète n'est plus que de 0,001 %. A la place, notre Lune est de plus en plus au centre de l'attention ...

Ce qui se passerait en cas d'impact sur la Lune

Car si la Terre ne semble pas se trouver dans la zone de danger, notre fidèle compagnon de l'espace pourrait avoir moins de chance. Selon les derniers résultats de recherche, l'agence spatiale américaine Nasa estime à 4,3 % la probabilité d'un impact de l'astéroïde 2024 YR4 sur la Lune. Cela pourrait donc se produire le 22 décembre 2032.

L'utilisation du télescope spatial James Webb (JWST) a permis d'obtenir les dernières données qui, selon la Nasa, ont réduit d'environ 20 pour cent les incertitudes liées à la détermination de la trajectoire – une valeur extrêmement élevée pour les prévisions astronomiques.

Mais que se passerait-il si l'astéroïde entrait effectivement en collision avec la Lune?

Selon la Nasa, notre planète pourrait alors à nouveau être soudainement touchée par les conséquences. En effet, si l'astéroïde d'un diamètre d'environ 60 mètres et d'une vitesse d'environ 13 kilomètres par seconde devait s'écraser, il ne laisserait pas seulement un cratère d'environ un kilomètre de diamètre sur la Lune. Il pourrait également éjecter jusqu'à 100 millions de kilogrammes de masse dans l'espace.

Ces particules ne représentent certes pas un danger direct pour la Terre, mais pourraient endommager considérablement les satellites en orbite autour de nous. Les chercheurs estiment qu'une partie de ces matériaux pourrait alors pénétrer dans l'atmosphère terrestre sous forme de météores visibles. Cela signifie qu'il pleuvrait des étoiles filantes.