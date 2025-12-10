Pas moins de 366 bâtiments abritent des hirondelles, des martinets ou des chauves-souris dans la capitale vaudoise. La Ville de Lausanne a dressé mercredi un premier bilan «réjouissant» de cet inventaire mené dans le cadre de son plan biodiversité.

Lausanne a recensé les hirondelles, martinets et chauves-souris vivant dans les bâtiments de la ville. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Sur l'ensemble des édifices concernés, «295 accueillent des martinets, 42 des hirondelles et 29 des chauves-souris», détaillent les autorités lausannoises dans un communiqué. La présence de ces espèces – protégées par la législation cantonale, tout comme leurs nids et gîtes – en milieu urbain a été mise en lumière dans une carte inédite.

Cette cartographie découle d'une démarche participative réalisée au printemps et durant l'été 2025, visant à «mieux protéger ces espèces». Environ 200 heures de prospection ont été assurées par une vingtaine de bénévoles formés par la Station ornithologique suisse, avec l'appui de spécialistes. Les observations ont été complétées par des signalements citoyens via la plateforme «Lausanne participe».

Mieux préserver

«Ce recensement nous permet d’agir de manière ciblée et concrète pour préserver la biodiversité urbaine. Ces espèces sont de précieuses alliées dans nos écosystèmes et leur présence témoigne de la qualité de notre environnement», souligne Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture citée dans le communiqué.

La Ville rappelle avoir déjà installé plus d’une centaine de nichoirs sur des bâtiments publics, notamment des écoles. En 2025, 61 nichoirs à martinets ont ainsi été posés sur le collège de Prélaz.

«Cette première phase servira de base à un plan d’action dès 2026, prévoyant des solutions pratiques pour les propriétaires lors de rénovations, la pose de nichoirs adaptés et le suivi des colonies», indiquent encore les autorités.