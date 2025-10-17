  1. Clients Privés
Ecologie Le bateau suisse PlanetSolar réussit son tour du lac Titicaca

ATS

17.10.2025 - 09:45

Le bateau solaire suisse PlanetSolar II a réussi son tour du lac Titicaca, en parcourant quelque 500 km. Cet exploit est doublé d'une expédition scientifique qui a sondé les eaux du lac à 40 endroits pour définir comment agir pour préserver au mieux cet écosystème.

Long de 190 à 200 km, le lac Titicaca présente une surface totale de 8340 km2. Il s'agit de la plus haute réserve d'eau douce navigable au monde (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 09:45

17.10.2025, 09:51

Le bateau était parti le 30 septembre depuis Puno, dans le sud-est du Pérou, au bord du lac qui se situe à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Long de 190 à 200 km, il présente une surface totale de 8340 km2. Il s'agit de la plus haute réserve d'eau douce navigable au monde. Le tour a été bouclé en fin de semaine, a indiqué vendredi l'équipe de PlanetSolar dans un communiqué.

Les analyses et résultats des tests d'eau seront croisés avec les images satellites situant la présence de chlorophylle A, de matières organiques dissoutes et de solides en suspension. Ces mesures sont supervisées par l'océanographe Xavier Lazzaro.

Sécheresse et pollution

«Nous avons plus de 65'000 points de mesures et avant même d'accéder à ces données, il est déjà clair qu'il est possible de transformer en électriques et solaires 80% des bateaux navigant ici», a déclaré Raphaël Domjan, éco-explorateur et fondateur de la PlanetSolar Foundation. «Il y a ceux à vapeur: le passé. Ceux au pétrole: le présent. Nous y avons apporté la navigation solaire: le futur!», s'est-il exclamé.

La mission menée conjointement par la fondation PlanetSolar et l'Autorité binationale du lac (Pérou et Bolivie) est notamment soutenue par les ambassades suisses du Pérou et de Bolivie.

Le lac Titicaca est touché par la sécheresse due au changement climatique et par une pollution alarmante, notamment par les déchets miniers, la colonisation humaine et la navigation avec des moteurs à explosion dont le rendement est pourtant grandement affaibli par l'altitude.

