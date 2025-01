Les personnes qui boivent du café surtout le matin ont moins de risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire que celles qui n'en boivent pas ou qui en boivent toute la journée. C'est ce qu'indique une étude publiée mercredi dans la revue European Health Journal.

Le café est bon pour le coeur, mais il faut le boire le matin, selon cette étude (archives). ATS

Pour cette étude, des scientifiques de l'Université de Tulane aux Etats-Unis ont analysé les données de plus de 40'000 adultes ayant participé à l'enquête américaine «National Health and Nutrition Examination Survey» entre 1999 et 2018.

Les résultats montrent que les buveurs de café du matin présentaient un risque de décès cardiovasculaire inférieur de 31% et un risque de mortalité globale inférieur de 16% par rapport aux personnes qui ne boivent pas de café.

En revanche, aucun avantage pour la santé n'a été constaté chez les participants à l'étude qui buvaient du café tout au long de la journée. Quant à savoir pourquoi le moment de la consommation de café joue un rôle, l'hypothèse retenue est que boire du café l'après-midi ou le soir perturbe l'horloge biologique interne et annule ainsi les effets positifs.

Deux à trois tasses sont idéales

L'effet positif de la consommation de café le matin était le plus évident chez les personnes consommant entre deux et trois tasses de café. Mais celles qui en consommaient plus de trois tasses chaque matin bénéficiaient également d'effets positifs sur le risque de mortalité.

Chez les personnes qui consomment entre une et deux tasses de café chaque matin, les effets positifs étaient également mesurables, mais plus faibles. Selon les auteurs, d'autres études seraient nécessaires pour valider les résultats dans d'autres groupes de population.

Comme il s'agit d'une étude d'observation, seules des associations et non des relations de cause à effet peuvent être constatées, souligne Thomas Lüscher, de l'Université de Zurich, dans un commentaire accompagnant l'étude.

Celle-ci montre que les personnes qui boivent du café le matin ont moins de risques de mourir de maladies cardiovasculaires, mais elle n'a pas pu prouver que la consommation de café en était vraiment la cause. Des facteurs tels que des différences de style de vie et d'habitudes alimentaires ont pu influencer les résultats, selon Thomas Lüscher.

Le chercheur estime toutefois que l'étude a des points forts: par exemple le grand nombre de participants et une durée de suivi de près d'une décennie. De plus, des études antérieures avaient déjà démontré les effets positifs du café sur le risque de dépression, de maladie de Parkinson et d'Alzheimer. La recommandation reste donc la même: «Buvez votre café, mais faites-le le matin», conclut le cardiologue.