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Jusqu’à 23% de plus Découverte inattendue à l’UNIGE : le cannabis boosterait la testostérone

ATS

28.5.2026 - 13:27

La consommation de cannabis entraînerait une augmentation de la testostérone, selon une étude de chercheurs de l'Université de Genève (UNIGE), publiée jeudi. Ce constat repose sur les analyses sanguines réalisées sur 94 conscrits suisses.

L'étude réalisée par le professeur Rudaz et son équipe fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Communication Medicine» (image d’illustration).
L'étude réalisée par le professeur Rudaz et son équipe fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Communication Medicine» (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.05.2026, 13:27

28.05.2026, 13:28

Parmi ces jeunes hommes, âgés de 18 à 23 ans, 47 étaient des consommateurs avérés de cannabis. «Nos résultats montrent que la consommation de cannabis entraînerait une augmentation de la testostérone d'environ 23%», indique, cité dans le communiqué de l'UNIGE, le professeur Serge Rudaz, qui a dirigé les travaux.

La source de cette augmentation de testostérone se situe spécifiquement au niveau des testicules. «Les androgènes produits par les glandes surrénales, eux, n'étaient pas concernés par cette augmentation», précise le professeur Rudaz. Le cannabis aurait ainsi une action directe sur les testicules.

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Les chercheurs avancent que cette hausse de la testostérone «pourrait être une réponse de l'organisme face à une sensibilité réduite de certains récepteurs aux androgènes en présence de cannabis». Il est aussi possible que des hommes ayant naturellement des taux élevés de testostérone soient plus enclins à consommer du cannabis.

L'étude réalisée par le professeur Rudaz et son équipe fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Communication Medicine». Elle a été menée en collaboration avec le Centre suisse de toxicologie humaine appliquée (SCAHT).

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