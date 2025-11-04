L'Etat de Genève lance une campagne de sensibilisation sur la durabilité numérique. «Que cachent vos objets numériques?» invite le public à découvrir les métaux précieux contenus dans ces objets, pour comprendre la «véritable valeur» d'un smartphone et comment le revaloriser.

Le canton de Genève a lancé mardi une campagne de sensibilisation aux déchets numériques et à leur relavorisation locale (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Le canton, la Ville de Genève et l'association No obsolescence programmée (NoOPS) ont annoncé mardi par communiqué s'associer pour offrir des solutions concrètes dans le cadre de cette campagne. Des enveloppes préaffranchies pour l'envoi de téléphones et tablettes obsolètes sont à disposition et des points de collecte organisés au Musée d'ethnographie de Genève, ainsi que dans plusieurs bibliothèques.

Ces téléphones usagés seront envoyés à l'association Realise. Après avoir effacé les données selon des «procédures strictes» établies par l'association, elle triera et recyclera ces téléphones, dont certains pourront être reconditionnés par noOPS.

«Mines urbaines»

Un smartphone contient plus de 60 composants électroniques, souligne le Département des institutions et du numérique. Il avertit aussi que les «mines urbaines», ces déchets d'appareils usagés urbains, seraient estimés à 82 millions de tonnes de déchets d'ici 2030.

Pour sensibiliser à la revalorisation locale des e-déchets, la campagne «Nos précieux Numériques» proposera des animations éducatives dans les bibliothèques, les écoles, ou sur les réseaux pendant le mois de novembre. Du 7 au 16 novembre, des vitrines éducatives seront aussi présentées sur le stand de l'Etat de Genève aux Automnales.

Les gestes écologiques de réparer, recycler et reconditionner réduisent les émissions de CO2 et favorisent l'économie circulaire locale, a souligné le canton. La valorisation des déchets numériques urbains pourrait diminuer jusqu'à 40% l'exploitation minière traditionnelle.