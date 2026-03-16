Les castors apportent de «nombreux avantages» aux humains et la nature, indique lundi une nouvelle recherche réalisée par un bureau de conseil mandaté par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Les spécialistes espèrent que ces résultats permettront de «mieux intégrer ces animaux dans les politiques publiques».

Ingénieur de l'écosystème, le castor est un «allié» pour la biodiversité, selon un rapport de l'OFEV (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le castor augmente le nombre d'espèces végétales, permet le stockage de carbone grâce à ses barrages et purifie les eaux. Il est «un allié de taille pour la biodiversité», indique à Keystone-ATS Cécile Auberson, coordinatrice scientifique pour le service conseil national castor et co-autrice de ce nouveau rapport.

Par leur activité, les rongeurs créent des habitats «dynamiques, riches en structures et en espèces», résume-t-elle. Dans les 16 territoires étudiés, le nombre d'espèces animales et végétales est multiplié par 2,6, et le nombre d'individus par 5,9.

Derrière ces chiffres se cache un mécanisme simple: en construisant des barrages, le castor crée des zones humides. Or ces zones, avec l'eau stagnante, permettent au carbone d'être stocké dans les plantes aquatiques et dans les sédiments à de plus grandes quantités que dans les forêts. «Ce territoire fonctionne comme puits de carbone», souligne la spécialiste. Dans la zone étudiée à Marthalen (ZH), les chiffres sont multipliés par trois.

Meilleure qualité de l'eau

L'eau est donc au coeur du talent de ces ingénieurs de l'écosystème. Dans les étangs formés en amont des barrages, des processus biologiques et chimiques se produisent. Cela permet une meilleure assimilation par la végétationdes polluants comme les nitrates, détaille Mme Auberson. Résultat: la qualité de l'eau est améliorée.

L'animal stocke beaucoup d’eau en surface, mais également dans le sol. Son territoire réhumidifie les terrains aux alentours. Selon le rapport, si tous les cours d’eau potentiellement colonisables par le castor étaient occupés en Suisse, entre 1 et 2 million de m3 d’eau pourraient être stockés en surface. Cela correspond à environ six cents piscines olympiques. «Un chiffre qui compte en période de sécheresse à répétition», souligne la scientifique.

Près de 30'000 hectares disponibles

Réintroduit en Suise en 1956, le castor comptait environ 5000 individus en 2022. Selon l'étude, quelque 30'000 hectares pourraient être colonisés «sans grand risques de conflit avec les infrastructures humaines».

Pour Cécile Auberson, il faudrait laisser plus de place au castor «pas forcément pour lui, mais pour nous». «Nous pourrions bénéficier de ses services, c’est une revitalisation gratuite. Le castor est notre meilleur allié pour retrouver des cours d’eau vivants et résilients. «

Inspirer les politiques publiques

Avec ces données, les chercheurs espèrent fournir aux autorités cantonales et fédérales «des arguments solides pour promouvoir l'acceptation de ces rongeurs et les intégrer au mieux dans les politiques publiques», notent-ils dans leur communiqué.

Pour eux, il s'agit d'intégrer le mammifère dans les projets d'aménagement et de revitalisation des eaux, de continuer à l'utiliser comme outil de promotion des forêts humides.

La convention-programme Environnement 2025-2028 entre les cantons et la Confédération permet déjà cela. Elle indique que «lorsque cela est possible et judicieux, les activités du castor peuvent être protégées et encouragées en créant une réserve forestière». Le rapport n'oublie pas les zones urbaines, indiquant que le «castor peut favoriser la biodiversité même en ville».

Mais «les conflits existent, il ne faut pas les nier», relève Mme Auberson. Ouvrir le dialogue avec les agriculteurs et agricultrices confrontés aux castors est ainsi primordial, selon elle. «Nous souhaitons travailler ensemble. Cela demande des efforts de la part des acteurs impliqués, mais nous sommes convaincus que les castors peuvent être bénéfiques à toute la population», souligne-t-elle.

L'étude a été réalisée entre 2020 et 2023 par le service conseil national castor, sur mandat de la Confédération.