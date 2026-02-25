  1. Clients Privés
Image gigantesque Le centre de la Galaxie comme on ne l'avait jamais vu !

ATS

25.2.2026 - 15:29

Des scientifiques ont pu observer pour la première fois en détail la zone centrale de la Voie lactée. Un endroit où la formation des étoiles pourrait fournir des clés de compréhension des origines de l'Univers.

Cette image montre la distribution complexe du gaz moléculaire dans la zone moléculaire centrale (CMZ) de la Voie lactée. Elle a été obtenue grâce au réseau Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), dont l'ESO est partenaire. Cette carte est aussi longue que trois pleines lunes côte à côte dans le ciel, et c'est en fait la plus grande image jamais obtenue par ALMA.
Cette image montre la distribution complexe du gaz moléculaire dans la zone moléculaire centrale (CMZ) de la Voie lactée. Elle a été obtenue grâce au réseau Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), dont l'ESO est partenaire. Cette carte est aussi longue que trois pleines lunes côte à côte dans le ciel, et c'est en fait la plus grande image jamais obtenue par ALMA.
ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/S. Longmore et al. Background: ESO/D. Minniti et al.

Keystone-SDA

25.02.2026, 15:29

C'est une image gigantesque, sur laquelle s'étend une région vaste de 650 années-lumière (soit environ 6 billiards de kilomètres, 6 millions de milliards de kilomètres).

On y décèle «un réseau complexe de filaments de gaz cosmique avec un niveau de détail sans précédent», se réjouit dans un communiqué l'Observatoire européen austral (ESO).

Cette image est constituée d'une mosaïque d'observations captées par les 66 antennes millimétriques et submillimétriques formant ALMA, un radiotélescope géant situé dans le désert d'Atacama, au Chili, et co-géré par l'ESO avec les Etats-Unis et le Japon.

Au coeur de cette image se trouve la Zone Moléculaire Centrale (CMZ), un endroit «aux conditions extrêmes, invisible à nos yeux, mais qui apparait désormais avec un niveau de détail extraordinaire», explique Ashley Barnes, astronome à l'Observatoire européen austral (ESO) dans le communiqué.

Ces observations vont donner lieu à la publication de plusieurs articles dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Etoiles massives

«La CMZ abrite certaines des étoiles les plus massives connues dans notre galaxie, dont beaucoup vivent rapidement et meurent jeunes, terminant leur vie dans de puissantes explosions de supernovas, voire d'hypernovas», explique Steve Longmore, professeur d'astrophysique à l'université John Moores de Liverpool, au Royaume-Uni, et membre du projet ACES qui visent à étudier la CMZ.

«En étudiant comment les étoiles naissent dans la CMZ, nous pouvons également mieux comprendre comment les galaxies se sont développées et ont évolué», ajoute-t-il.

Le processus menant à la naissance des étoiles est connu: du gaz moléculaire froid s'écoule le long de filaments, alimentant des amas de matière à partir desquels des étoiles peuvent se former.

Mais ce processus est-il bien le même au centre de notre galaxie, où les conditions sont plus extrêmes?

«L'étude dévoile la chimie complexe de la CMZ, détectant des dizaines de molécules différentes, des plus simples comme le monoxyde de silicium aux plus complexes comme le méthanol, l'acétone ou l'éthanol», détaillent les chercheurs.

«Nous pensons que cette région partage de nombreuses caractéristiques avec les galaxies de l'Univers primitif, où les étoiles se formaient dans des environnements chaotiques et extrêmes», ajoutent-ils.

