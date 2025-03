«On s'adapte». Tel est le thème de l'édition 2025 de la Semaine du cerveau de l'Université de Genève (UNIGE). La manifestation, qui se tient de lundi à vendredi, se penchera, à travers des conférences et des films, sur les capacités du cerveau à faire face aux changements. A Lausanne, aux mêmes dates, l'accent sera notamment mis sur les jeunes.

Les singes, tout comme les êtres humains, sont capables d'apprendre les uns des autres (images d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Sophia Achab, chercheuse au département de psychiatrie de l'UNIGE, débattra, par exemple, de l'impact sur l'être humain des nouvelles technologies de l'information. Elle discutera des stratégies à adopter et des précautions à prendre pour éviter les risques que leur usage inapproprié pourrait entraîner sur la santé mentale.

Thibaud Gruber, de l'UNIGE, avec sa collègue Erica Van de Waal, primatologue à l'Université de Lausanne (UNIL), pour leur part, emmèneront leur public en Afrique à la rencontre des singes et expliqueront la façon dont ils sont capables d'apprendre les uns des autres, en tirant des parallèles avec l'être humain.

Personnes «neuroatypiques»

Le vendredi, la Semaine du cerveau diffusera le film «Pieces». Réalisé par Martin Wilson, ce documentaire se penche sur la vie des personnes «neuroatypiques», souvent isolées et victimes de discriminations. Il propose une plongée dans les luttes quotidiennes de ces personnes et de leurs proches, indique l'UNIGE.

Une conférence abordera les méthodes pour rester motivé et concentré sur ses objectifs. Une autre discutera du potentiel et des limites de la plasticité cognitive à l'âge adulte. Bogdan Draganski, neuroscientifique à l'Inselspital (Berne), présentera des pistes qui permettraient d'améliorer certaines fonctions à un âge avancé.

La Semaine du cerveau est organisée par le Geneva University Neurocenter. Ce dernier regroupe plus de 70 groupes de recherche affiliés à différents départements de l'UNIGE et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il met notamment sur pied, au Bioscope de l'université, des événements pour le grand public.

La santé mentale des jeunes

Cette semaine spéciale a lieu aussi à Lausanne. Elle débutera par des échanges et des découvertes sur la santé mentale des jeunes, le lundi après-midi au Cazard. Le lendemain se tiendra un forum public au CHUV sur le thème de l'épilepsie.

Le mercredi sera consacré aux microbes et aux microbiotes, avec des ateliers et des visites guidées au Musée de la main l'après-midi, suivi d'un forum sur ce thème le soir au CHUV. Le jeudi, des informations détaillées seront présentées sur les progrès réalisés dans le traitement des tumeurs cérébrales.

Pour clôturer la semaine, Pierre et Christine Magistretti, figures emblématiques des neurosciences et de la santé publique, auteurs de «La Corne d'Ammon», évoqueront notamment les neurosciences et la maladie d'Alzheimer. De jeunes neurologues du CHUV parleront, eux, des démences réversibles.