Santé Le cerveau pourra être cartographié avec une meilleure résolution

ATS

1.12.2025 - 12:06

Un millimètre cube de tissu cérébral contient quelque 100'000 neurones, connectés entre eux par environ 700 millions de synapses et 4 kilomètres de "câblage". La manière dont ces neurones sont connectés les uns aux autres détermine la manière dont le cerveau fonctionne.
Un millimètre cube de tissu cérébral contient quelque 100'000 neurones, connectés entre eux par environ 700 millions de synapses et 4 kilomètres de "câblage". La manière dont ces neurones sont connectés les uns aux autres détermine la manière dont le cerveau fonctionne.
ATS

L'architecture du cerveau va pouvoir être mieux comprise grâce à une nouvelle technique de cartographie du tissu cérébral, indique lundi l'Institut Paul Scherrer (PSI). Les rayons X, une technique non destructive, sont utilisés.

Keystone-SDA

01.12.2025, 12:06

Cette percée a été réalisée par des scientifiques à la Source de Lumière Suisse SLS, qui ont réussi à cartographier en 3D un échantillon de tissu cérébral à une résolution sans précédent, détaille le PSI. Il s'agit d'une victoire sur un obstacle technologique qui a longtemps limité l’usage des rayons X pour de telles études.

Cela ouvre la voie à l’imagerie à haute résolution d’échantillons de cerveau beaucoup plus grands et, par là-même, à une nouvelle compréhension de son architecture complexe. L’étude, qui résulte d’une collaboration entre le PSI et le Francis Crick Institute au Royaume-Uni, vient de paraître dans Nature Methods.

