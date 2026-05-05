Le Comité international d'Auschwitz a accueilli avec satisfaction l'ouverture annoncée du dossier Mengele par la Suisse. Le Service de renseignement de la Confédération accorde l'accès à ce dossier après avoir réévalué la situation juridique.

Le SRC a décidé d'accorder l'accès au dossier sur l'ancien criminel de guerre nazi Josef Mengele (archives). Keystone

Keystone-SDA ATS

Pour les survivants d'Auschwitz, Josef Mengele reste, même après plusieurs décennies, un nom qui leur glace le cœur, a écrit mardi Christoph Heubner, vice-président exécutif du Comité international d'Auschwitz, dans un communiqué.

C'est une réalité amère pour les survivants que ces documents soient rendus publics à une époque où les criminels nazis sont présentés comme des «héros de guerre» sur les réseaux sociaux, a-t-il écrit. Le nom de Mengele, associé à l'idéologie nazie de haine et d'antisémitisme, acquiert «un attrait bizarre» pour les extrémistes de droite dans de nombreux pays, a écrit M. Heubner.

Accès sous conditions

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé lundi qu'il avait modifié sa position concernant l’accès au dossier Mengele. Suite à un recours devant le Tribunal administratif fédéral, il a réévalué la situation juridique. Le dossier contenant toujours des informations dignes de protection, l’accès sera toutefois soumis à des conditions, a indiqué le SRC.

Jusqu’à présent, le SRC avait rejeté les demandes de consultation en invoquant un délai de protection de 80 ans. Selon les médias, l’historien Gérard Wettstein avait contesté cette décision. Il souhaite déterminer si M. Mengele se trouvait à Kloten (ZH) en 1961 et si les autorités suisses ont laissé s’échapper ce criminel de guerre recherché au niveau international.

Dans son communiqué, le Comité international d’Auschwitz a remercié M. Wettstein. Basé à Berlin, ce comité regroupe des survivants d’Auschwitz et leurs organisations issues de 19 pays. Rien qu'à Auschwitz, les nazis ont assassiné plus d'un million de personnes, pour la plupart des Juifs. Dans toute l'Europe, ils ont assassiné environ six millions de Juifs pendant la Shoah.

le Dr Mengele était responsable d’expériences médicales cruelles au camp de concentration d’Auschwitz et était connu sous le nom d’ange de la mort d’Auschwitz. Il avait réussi à s’enfuir en Amérique du Sud après la fin de la guerre. En 1979, il s'est noyé lors d’un accident de baignade au Brésil.