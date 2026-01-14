  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fédération suisse de pêche Le discret vairon élu poisson de l'année 2026

ATS

14.1.2026 - 10:44

Le vairon a été élu poisson de l'année 2026. La Fédération suisse de pêche (FSP) a choisi de mettre à l'honneur ce petit poisson discret, qui tend à disparaître de certains cours d'eau suisses.

Le vairon se déplace en banc, surtout dans les lacs de montagne (image d'illustration).
Le vairon se déplace en banc, surtout dans les lacs de montagne (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.01.2026, 10:44

14.01.2026, 10:54

Le vairon reste toutefois une espèce répandue dans le pays, indique la fédération mercredi dans un communiqué. On le trouve en nombre surtout dans les lacs de montagne.

Le nombre de types de vairons, et leurs besoins distincts, expliquent la disparition de ce poisson dans certains cours d'eau. La FSP recense au moins quatre espèces vivant en Suisse.

«C’est dingue». A Londres, ambiance carnaval déjanté aux Mondiaux de fléchettes

«C’est dingue»A Londres, ambiance carnaval déjanté aux Mondiaux de fléchettes

Cette distinction n'a longtemps pas été faite. «Certaines espèces de vairons risquent donc de disparaître, car nous ne comprenons pas leurs besoins et ne pouvons donc pas les protéger de manière adéquate», écrit la fédération.

Les plus lus

Le grand plan de Trump pour le pétrole vénézuélien ne fonctionne pas
Mousse inflammable : Jacques Moretti connaissait le danger bien avant le drame
Légende du snowboard, rebelle, père... Qui était Ueli Kestenholz ?
Mystère inquiétant : trois bébés abandonnés et des parents introuvables!
Groenland : une rencontre à très haut risque à la Maison Blanche
«Un cinglé était en train de hurler» - Interpellé, Donald Trump dérape !