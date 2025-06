La 2e édition du Festival Math'émerveille aura lieu samedi 5 et dimanche 6 juillet à Genève au Musée des sciences et dans le parc de la Perle du lac qui l'entoure. Au programme de cette manifestation organisée par l'Université de Genève, des activités ludiques pour découvrir et apprécier la magie des mathématiques.

Le Musée des sciences à Genève va accueillir le week-end du 5-6 juillet le festival Math'émerveille (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Des passionnés de la médiation scientifiques seront sur place pour accueillir le public. Ce festival tout public vise à rendre cette discipline accessible, surprenante et amusante. Un jeu de piste en plein air, des ateliers et des défis à relever en familles, entre amis ou en solo seront proposés.

Parmi les animations, un atelier pour percer le secret des carrés magiques, un spectacle de «mathémagie» ou encore une découverte des tablettes des Babyloniens qui jouaient déjà il y a 3500 ans avec les chiffres et la géométrie. Il y aura aussi une dégustation de recettes mathématiques pour mieux s'approprier cette discipline.

unige.ch/math//Mathemerveille2025