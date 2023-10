Les efforts de la Fondation Pro Gypaète et d'organisations écologistes portent leurs fruits. Vingt-cinq naissances en liberté de gypaètes barbus ont été recensées cette année en Suissse, un record depuis la réintroduction de cette espèce il y a une trentaine d'années.

Un gardien de la faune prend soin d'un gypaète barbu près de Melchsee-Frutt, dans le canton d'Obwald (archives). ATS

En tout, au cours de cette année, 163 gypaètes ont pris leur envol en Suisse dans le cadre de ce programme de repeuplement, indique mercredi la fondation.

Pour la première fois, une relève a été enregistrée au Tessin. Il y a vingt-six ans, les premières naissances en Suisse s'étaient produites dans les Grisons et en Valais. Depuis 2019, un couple se reproduit aussi dans l'Oberland bernois.

La réintroduction de ce rapace se fait dans tout l'espace alpin et est d'autant plus importante, observe la fondation, que l'espèce est fortement menacée voire éteinte dans ses espaces d'origine en Eurasie et en Afrique du Nord.

Surnommé aussi le roi des Alpes, le gypaète barbu a une fonction importante dans l'écosystème, rappelle le WWF sur son site. Les oisillons éclosent vers la fin de l’hiver, lorsque de nombreux animaux périssent. Au cours des premières semaines, leurs parents leur apportent la chair musculaire fraîche dont ils ont besoin.

Quelques semaines plus tard, ils passent à leur principale source d’alimentation: les os. «Aussi macabre que cela puisse paraître, les habitudes alimentaires du gypaète aident à maintenir la propreté des Alpes et à endiguer la propagation des maladies», relève l'organisation.

