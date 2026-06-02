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UniNE Le haricot peut appeler des guêpes pour se défendre contre les chenilles

ATS

2.6.2026 - 16:31

Le haricot est-il capable d'influer sur son environnement pour se défendre contre des chenilles qui viennent grignoter ses feuilles? A cette question plutôt surprenante, une étude américaine menée en collaboration avec l'Université de Neuchâtel (UniNE) répond oui.

Une fois alerté, le haricot va déclencher sa défense, libérant des odeurs spécifiques ayant la caractéristique d'attirer des guêpes prédatrices qui apprécient particulièrement les chenilles à leur déjeuner (image d’illustration).
Une fois alerté, le haricot va déclencher sa défense, libérant des odeurs spécifiques ayant la caractéristique d'attirer des guêpes prédatrices qui apprécient particulièrement les chenilles à leur déjeuner (image d’illustration).
IMAGO/YAY Images

Keystone-SDA

02.06.2026, 16:31

C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé que nous suggère cette découverte, indique mardi l'UniNE dans un communiqué. La chenille herbivore qui s'attaque aux feuilles de la plante de haricot produit dans sa salive une molécule qui va déclencher une réaction en chaîne dont l'issue sera parfois fatale pour la larve.

Le haricot dispose en effet d'un récepteur qui est sensible à la molécule contenue dans la salive de la chenille. Une fois alerté, le haricot va déclencher sa défense, libérant des odeurs spécifiques ayant la caractéristique d'attirer des guêpes prédatrices qui apprécient particulièrement les chenilles à leur déjeuner.

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Un éliciteur

Un composé chimique qui provoque une telle succession d'événements est appelé un éliciteur par les biologistes. «Dans cette nouvelle étude, nous avons démontré pour la première fois sur le terrain et dans des conditions naturelles que la perception des éliciteurs par les plantes est essentielle pour le recrutement des ennemis naturels des herbivores», relève, citée dans le communiqué, la professeure Betty Benrey, co-autrice de l'étude.

Les scientifiques ont mené leurs expériences au Mexique. Ces tests ont montré les effets que peut avoir la molécule produite par la salive des chenilles sur les capacités à attirer les guêpes mangeuses de ces mêmes chenilles.

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Les chenilles placées sur des plants de haricots normaux ont été neutralisées par les guêpes 40% de fois plus souvent que celles qui se régalaient sur des plants dont les récepteurs étaient défectueux. Cette étude établit pour la première fois un lien direct entre un récepteur immunitaire végétal et ce qui se passe réellement dans la nature, note l'UniNE.

Pour l'instant, seul un récepteur a été identifié principalement chez les légumineuses, comme le haricot ou le niébé, un de ses cousins des tropiques. D'autres plantes possèdent des récepteurs similaires déclenchant des réactions de défense comme le maïs. Une des grandes questions, maintenant, est de savoir à quel point ce type de mécanisme est répandu dans le monde végétal, souligne l'UniNE.

L'étude a fait l'objet d'une publication dans la revue spécialisée «Science Advances».

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