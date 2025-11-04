  1. Clients Privés
«Pas du tout au niveau» Le monde sur une trajectoire de réchauffement catastrophique

ATS

4.11.2025 - 16:20

A deux jours de l'arrivée des dirigeants mondiaux à Belem pour la COP30, le bilan est tombé: les engagements des pays dirigent le monde vers un réchauffement de 2,5°C, très au-delà de ce que vise l'accord de Paris, alerte l'ONU mardi.

Le réchauffement est attendu entre 2,3°C et 2,5°C au cours de ce siècle (archives).
04.11.2025, 16:20

Le réchauffement est attendu entre 2,3°C et 2,5°C au cours de ce siècle, si les feuilles de route climatiques des pays sont intégralement mises en oeuvre, selon les calculs de l'ONU Environnement (PNUE) publiés avant la 30e conférence sur le climat des Nations unies dans la ville amazonienne de Belem, au Brésil.

Les chefs d'Etat et de gouvernement, réunis par le président brésilien Lula jeudi et vendredi, seront confrontés à leur échec collectif à tenir, pour l'instant, les objectifs de l'accord de Paris.

Le texte adopté par consensus mondial il y a dix ans vise à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale «bien en dessous» de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et d'essayer de la contenir à 1,5°C, limite qui sera quasi certainement franchie au cours des prochaines années.

«Notre mission est simple, mais pas facile: il nous faut faire en sorte que tout dépassement soit aussi faible et aussi bref que possible», a réagi Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a dans un entretien à l'AFP en septembre concédé que l'objectif de 1,5°C était «sur le point de s'effondrer».

Il appelle à «réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre» d'ici 2050 pour espérer «ramener l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5°C d'ici à la fin du siècle», dans une déclaration vidéo.

«Pas du tout au niveau»

Le monde continue à brûler toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon, ce qui a conduit à une augmentation très forte (+2,3%) des émissions de gaz à effet de serre en 2024, selon le nouveau rapport.

Les principaux responsables de la hausse, en valeur absolue, sont l'Inde et ses 1,46 milliard d'habitants, suivie par la Chine, la Russie et l'Indonésie. Les émissions de l'Union européenne ont continué à reculer mais celles des Etats-Unis ont cessé de baisser (+0,1%).

La nouvelle fourchette de température publiée mardi montre une amélioration d'environ 0,3°C par rapport à l'an dernier mais bénéficie aussi de changements méthodologiques (de l'ordre de 0,1°C) et inclut les engagements américains formalisés sous Joe Biden, qui sont donc en réalité caducs (pour encore 0,1°C).

Les nouvelles promesses des pays ont «à peine fait bouger le curseur», selon l'ONU. «L'ambition et l'action ne sont pas du tout aux niveaux nécessaires dans le monde et collectivement», a dit à l'AFP Anne Olhoff, responsable scientifique du rapport.

Ces nouvelles estimations se fondent sur les feuilles de route 2035 que les pays devaient publier avant la COP30 (10-21 novembre), une obligation de l'accord de Paris. Mais moins d'un tiers des nations l'ont fait à temps.

Sur la seule base des politiques actuelles, donc sans tenir compte des engagements à faire mieux, le réchauffement irait jusqu'à 2,8°C (contre 3,1°C l'an dernier), calcule l'ONU.

Revenir à 1,5°C?

Dans un autre rapport publié la semaine dernière, l'ONU avait eu du mal à quantifier l'effet des plans climatiques nationaux, faute de données, estimant la baisse des émissions à -10% dans la prochaine décennie par rapport à 2019, au lieu de 60% nécessaires. La conclusion était la même: la trajectoire de Paris est loin d'être en vue.

L'ONU parle donc désormais ouvertement d'un scénario de dépassement «temporaire et minimal». Cet «overshoot» supposerait de freiner très fortement les émissions mais aussi d'absorber des quantités industrielles de CO2 dans l'atmosphère, de manière naturelle (forêts) ou en ayant recours à des technologies de captage, aujourd'hui marginales et peu matures.

Sans que ce soit idéal: les scientifiques insistent sur le fait que chaque fraction de degré de réchauffement augmente l'intensité des cyclones et des canicules, et réduit les chances des coraux de survivre.

«Nous avons encore besoin de réductions sans précédent des émissions de gaz à effet de serre, dans un délai de plus en plus court, dans un contexte géopolitique difficile», résume Inger Andersen, cheffe de l'ONU Environnement.

