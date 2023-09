Le nombre de rhinocéros a augmenté sur le continent africain en 2022, ont déclaré jeudi les défenseurs de l'environnement. Ils ont salué une «bonne nouvelle» pour cet animal menacé par le braconnage intensif.

L'Afrique du Sud abrite près de 80% des rhinocéros de la planète (archives). ATS

Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 23'290 rhinocéros peuplaient le continent à la fin de l'année dernière, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2021.

«Avec cette bonne nouvelle, nous pouvons pousser un soupir de soulagement pour la première fois depuis dix ans», a déclaré Michael Knight, qui préside le groupe dédié aux rhinocéros africains à l'UICN. L'organisation a compilé les estimations du nombre de rhinocéros dans différents pays pour obtenir le chiffre continental.

Massacrés pour leur corne

Elle a attribué à «une combinaison d'initiatives de protection et de gestion biologique» l'augmentation de 4,2% du nombre de rhinocéros noirs, soit 6487 individus.

Les rhinocéros blancs ont augmenté de 5,6% pour atteindre 16'803 spécimens, ce qui constitue la première augmentation de la population depuis 2012.

La population des rhinocéros a été décimée par des décennies de braconnage motivé par la demande dans les pays d'Asie, où leurs cornes sont utilisées dans la médecine traditionnelle, pour leurs effets thérapeutiques présumés. Selon l'UICN, plus de 550 animaux ont été tués par des braconniers sur le continent en 2022, principalement en Afrique du Sud.

Ce pays abrite près de 80% des rhinocéros de la planète. Les braconniers y ciblent de plus en plus les réserves privées dans leur chasse aux cornes. Elles sont très recherchées au marché noir, où le prix au poids rivalise avec celui de l'or et de la cocaïne, estimé à 60'000 dollars le kilogramme.

ATS