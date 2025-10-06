  1. Clients Privés
Sciences Le prix Nobel de médecine récompense trois chercheurs américains et japonais

ATS

6.10.2025 - 11:43

Le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné lundi aux chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi pour leur recherche sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.

Le prix Nobel de médecine récompense cette année un trio de chercheurs (image d'illustration)
Le prix Nobel de médecine récompense cette année un trio de chercheurs (image d'illustration)
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.10.2025, 11:43

06.10.2025, 13:57

Le prix récompense leurs «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique», a annoncé le comité Nobel.

«Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes», a expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l'institut Karolina.

«Le puissant système immunitaire de l'organisme doit être régulé, sinon il risque d'attaquer nos propres organes», souligne le comité Nobel.

Les lauréats ont ainsi «identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d'attaquer notre propre corps», ajoute-t-il.

Nouveaux traitements

Conséquence, les découvertes de Mary E. Brunkow, 64 ans, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans, «ont jeté les bases d'un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes», indique-t-il.

Shimon Sakaguchi est chercheur en immunologie à l'université d'Osaka. Il a réalisé la première avancée dans ce domaine en 1995. Mary E. Brunkow, elle, travaille à l'Institute for Systems Biology de Seattle, alors que Fred Ramsdell, lui, exerce ses activités dans la société de biotechnologie Sonoma Biotherapeutics à San Francisco.

Un pionnier suisse

L'ETH Zurich rappelle lundi que l'Institute for Systems Biology (ISB), l'organisme de recherche indépendant où travaille la chercheuse Mary Brunkow, a été cofondé par le biologiste suisse Rudolf Aebersold. L'actuel professeur émérite de l'ETH Zurich est un des pionniers de la biologie des systèmes.

Ce domaine d'étude analyse et voit les organismes vivants comme de véritables systèmes. La biologie des systèmes concentre ses recherches sur les interactions entre les molécules, les cellules, les organes.Le montant du prix Nobel de médecine s'élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935'000 francs.

