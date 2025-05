(ETX Daily Up) – L'Agence spatiale européenne (ESA) travaille à la mise au point d'un remorqueur capable de transporter un vaisseau porteur de différents modules et de les laisser en orbite autour de Mars. Le projet, appelé LightShip, est destiné à gérer des missions scientifiques à bas coût entre la Terre et la planète rouge.

La première mission du transporteur LightShip est prévue pour 2032. Courtesy of ESA

ETX Studio Relax

Pour mener à bien sa toute première mission, programmée en 2032, l'ESA lance aujourd'hui un appel à propositions concernant les premières charges utiles à transporter à bord de bord de la mission LightShip-1. L'agence sollicite des propositions en complément de sa charge utile principale composée notamment de plusieurs caméras en haute résolution. L'appel se concentre donc sur des instruments additionnels qui pourraient enrichir la mission scientifique sans interférer avec les objectifs principaux. Dans l'absolu, des modules de surveillance des phénomènes atmosphériques tels que la météo, le vent et la poussière, pourraient être lancés en priorité.

L'idée est de rendre les futures missions vers Mars plus accessibles, modulaires et économiques. Une fois tous ses «passagers» ainsi débarqués en cours de chemin ou à destination, sur une ou plusieurs orbites, le vaisseau restera lui aussi en orbite haute autour de Mars (à un peu moins de 6.000 km d'altitude) afin de servir de relais de communication tandis que le remorqueur reviendra sur Terre pour pouvoir servir à nouveau. Au fur et à mesure des missions, le nombre de relais n'aura donc de cesse d'augmenter, pour perfectionner la communication entre les différents modules et la Terre. À terme, le projet permettra aussi de déployer un véritable service de navigation par satellite sur Mars, pour pouvoir atterrir et se diriger avec précision sur Mars.

La distance entre la Terre et Mars peut atteindre les 400 millions de kilomètres. Afin de rendre les voyages vers la planète rouge plus fréquents et plus abordables pour la science et l'exploration, des ingénieurs ont donc imaginé ce concept de remorqueur interplanétaire réutilisable. Cet engin à propulsion électrique est alimenté par de l'énergie solaire, fournie par de grands panneaux déployés de part et d'autre. Il sera donc chargé d'acheminer un ou plusieurs vaisseaux spatiaux vers Mars à chaque fois.

La première mission LightShip est donc prévue pour 2032, avec d'autres lancements prévus tous les deux ou trois ans si tout se passe bien.